Konec kariéry? Lidi mě přemlouvají, abych jezdila dál, říká Sáblíková

Už pojedenácté v řadě si dojela pro Světový pohár na dlouhých tratích, stala se mistryní světa na pětikilometrové dráze i vicemistryní na třech kilometrech, kov stříbrné hodnoty si přivezla z mistrovství Evropy. "Loni v prosinci jsem měla zdravotní problémy, takže s konečným účtem mohu být spokojená," říká rychlobruslařka Martina Sáblíková v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Triumfem je nesporně opět prvenství ve Světovém poháru. Myslíte si, že tento váš úžasný rekord může někdy někdo překonat?

Jsem samozřejmě moc ráda, že se mi ho podařilo získat už pojedenácté v řadě. V současném životě však jde všechno kupředu, takže není vyloučeno, že časem někdo tento můj rekord překoná.

Jaký je váš současný zdravotní stav?

Čeká mě ještě magnetická rezonance, která snad potvrdí, že přetížené koleno je už v pořádku. Po minulé sezoně jsem neměla žádný odpočinek, hned jsem se věnovala jízdě na kole s vidinou účasti na olympijských hrách. Unavené tělo si však žádá určitý výpadek, potřebuje načerpat nové síly, ale na to loni nebyl čas.

Letos tedy bude všechno jinak?

Moc se těším na moře, po němž bude následovat regenerace v lázních. Pak už by měla přijít na řadu letní příprava na zimu. Snad už budu stoprocentně zdravotně v pořádku, protože na olympiádu se už dnes moc těším a do Koreje se chci vydat v co možná nejlepší formě.

Co z letošní sezony - kromě řady výborných výsledků - považujete za nejhezčí?

Určitě možnost seznámení s prostředím i celkovou atmosférou v dějišti olympijských her v Koreji.

A co nejvíc bolelo?

Každý start s ne zcela zdravým kolenem. Přicházely i chvíle, kdy už se mi nechtělo zase něco dokazovat, tělo volalo po přestávce, hlava potřebovala vypnout, přestat myslet na to, co se na jaké trati stane.

Co vás v průběhu sezony nejvíc překvapilo?

Závěrečné závody Světového poháru po mistrovství světa ve Stavangeru. Už se ozývala únava, přestávala jsem trénovat, volila spíš odpočinek. Přitom ve vítězném závodě na tři kilometry i potom v patnáctistovce jsem se cítila velice dobře, měla jsem síly na rozdávání.

Potichu už se začalo mluvit o tom, že příští rok po olympiádě v Koreji se se závodní kariérou hodláte rozloučit. Co je na tom pravdy?

Spousta lidí mě přesvědčuje, abych na závodní dráze zůstala. Nejvíc bude záležet na mém zdravotním stavu. Pokud bude dobrý, tak zřejmě ještě zůstanu. Avšak kdybych skončila, tak kolem sportu se stejně budu dál motat.

Umíte si představit, že byste na zimní olympiádě v roce 2022 v čínském Pekingu působila v roli trenérky?

Ano i ne. V žádném případě bych však nestihla všechno to, co zvládne můj kouč Petr Novák. Já bych k tomu potřebovala několik dalších lidí (smích).

