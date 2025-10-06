Konec hodného kluka. Bijec Procházka zapne surovou cestu a myslí na Bílý dům

Jako jeden z hlavních úkolů pro další zápas v nejprestižnější organizaci UFC si stanovil najít způsob, jak být nažhavený od začátku.
"Je blbé, že to říkám, ale musím být upřímný. Nebyl jsem v přípravě až tak agresivní, všechno jsme měli více pod kontrolou a zůstalo mi to až do zápasu," líčil Procházka.
"Byl to strašný sympaťák a měl jsem to tak ve většině zápasů, že jsem potřeboval 'nakoupit', abych zapnul extra motor a zapnul surovou cestu, ve které pak hledám cestu a sílu. To je můj hlavní úkol do dalšího zápasu, prostě už nebudu tak hodnej," předsevzal si.
Český zástupce v UFC věří, že jeho příští zápas bude o pás šampiona. "Kohokoliv mi UFC dá jako soupeře, tak budu stát o to, aby to bylo o titul. Ať můžeme pás znovu přivést do České republiky," prohlásil Procházka.
Šampionem organizace se stal v roce 2022. Po porážce s Alexem Pereirou však o titul přišel a neuspěl ani v odvetě s brazilským bojovníkem.
Právě Pereira by mohl být jeho dalším soupeřem, neboť je aktuálně šampionem UFC v polotěžké váhové kategorii.
Osmatřicetiletý Brazilec získal titul zpět na stejné akci v Las Vegas, když bleskově knokautoval Magomeda Ankalajeva z Ruska. Procházka sledoval zápas přímo u oktagonu a následně se vyjádřil, že je dojatý.
"Nebylo to ale nad jeho vítězstvím. Došlo mi, že to může směřovat k našemu třetímu zápasu. Říkal jsem si, že to by bylo něco. Všechno, nebo nic," vysvětloval český bijec.
"Potenciálně jsme se bavili i o (Novozélanďanovi) Ulbergovi. Kdyby cuknul, tak je tam ještě někdo v žebříčku pod ním," dumal Procházka nad možným příštím rivalem.
Nebránil by se, kdyby dostal šanci představit se na galavečeru, který by se příští rok mohl uskutečnit v Bílém domě ve Washingtonu. Americký prezident Donald Trump o této možnosti již mluvil se šéfem UFC Danou Whitem.
"Jasně, že by mě to lákalo. Mám rád události, které mají nádech něčeho výjimečného," přiznal Procházka.
"Ať to byl galavečer UFC číslo 300, nebo když jsem zaskakoval místo McGregora a Jonese. I když to nebyly zrovna šťastné zápasy výsledkově," uznal rodák z Hostěradic na Znojemsku, jenž má za sebou osm zápasů v UFC a šestkrát vyhrál.
Již osmkrát ho organizace odměnila za zápas nebo výkon večera, potvrzující atraktivitu jeho vystoupení.
"Je to pro mě zadostiučinění, ale hlavní je dbát na to, abych byl, jaký jsem. Mám rád, když můžu do zápasu dát všechno. Nejde o bonusy, chci dělat svoji práci nejlépe, jak dovedu," podotkl Procházka, jenž získal speciální prémie ve výši 550.000 dolarů (zhruba 11,5 milionu korun).
Již v Las Vegas stihl první část oslav, s týmem vyrazil na party hvězdného nizozemského DJ Tiësta.
"Je to legenda a nejen trenér Martin (Karaivanov) to ocenil, protože je milovníkem této (elektronické) hudby. Bylo mi ctí, že jsem si mohl s takovou legendou podat ruku," svěřil se Procházka, který si byl ve městě hazardu i zahrát. "Byl to krásný večer, pod kontrolou," usmál se.
Jako odměnu za zápas si Procházka plánuje pořídit hodinky, které by mu vítězství nad Rountreem připomínaly.
"Nejsem úplně typ člověka, který by si tyhle kravinky kupoval, ale líbí si mi jedny krásné hodinky. Z každého dřívějšího zápasu něco mám a myslím si, že tohle je jako dělané," liboval si.
Hlavní jsou pro něj ale vzpomínky. Odměnou by mohla být i návštěva Antarktidy, kam se v lednu chystá s cestovatelem Jiřím Kolbabou.