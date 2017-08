Kolocová s Kvapilovou zahájily mistrovství Evropy hladkou výhrou

před 1 hodinou

Kristýna Kolocová a Michala Kvapilová ve středu zahájily v Lotyšsku mistrovství Evropy vítězstvím nad domácím párem Caiacová - Liepinlauská. Lotyšky uhrály ve dvou setech jen 15 a 14 bodů. Zbylé dva zápasy základní skupiny čekají český pár, který na turnaji plní roli nasazených pětek, ve čtvrtek. Nejprve se ráno (9:50) utkají s Norkami Lundeovou a Ulvesethovou, večer (17:00) pak změří síly s Ruskami Birlovovou a Makroguzovovou. Druhý český pár Hermannová - Sluková se z ME kvůli zranění první jmenované z šampionátu odhlásil.

Jurmala - Beachvolejbalistky Kristýna Hoidarová Kolocová s Michalou Kvapilovou zahájily vítězně evropský šampionát v Jurmale. Na centrálním kurtu přehrály domácí Lotyšky Agnese Caicaovou a Ilze Liepinlauskovou 21:15 a 21:14.

První výhru do tabulky základní skupiny E si připsaly za necelou půlhodinu hry. Ve čtvrtek čekají nasazené pětky dva zápasy: nejprve proti Norkám Lundeové, Ulvesethové a pak s ruskou dvojicí Birlovová, Makroguzovová.

V Jurmale nakonec startují jako jediné české zástupkyně, neboť Markétu Nausch Slukovou s Barborou Hermannovou připravily o šanci na obhajobu stříbra problémy se zády Slukové.

Kolocová s Kvapilovou se dnes utkaly s lotyšskou dvojicí poprvé v kariéře, stejně tak premiérově narazí na Lundeovou s Ulvesethovou. Zato Rusky potkají na kurtu v krátké době potřetí: na mistrovství světa ve Vídni ve skupině i v play off na Světovém okruhu v Olsztyně Birlovovou s Makroguzovou porazily (vždy 2:1 na sety).

"Norky umí zahrát hezky, nepatří ale ke špičce. Ideální by bylo jít do posledního zápasu skupiny se dvěma výhrami a s kým jiným než s Ruskami - tři turnaje v řadě je vždy potkáváme - hrát o 1. místo. Těšíme se, ale víme, že to bude boj. Je tu totiž dost větrno a to bývají občas zrádné podmínky," uvedla Kolocová před začátkem ME.

Vítězové osmi skupin postoupí přímo do osmifinále, celky z druhých a třetích míst začnou play off od prvního kola. O medaile se bude hrát v neděli.

Mistrovství Evropy v plážovém volejbalu v Jurmale (Lotyšsko):

Skupina E:

Hoidarová Kolocová, Kvapilová (5-ČR) - Caicaová, Liepinlauská (28-Lot.) 2:0 (15, 14), Lundeová, Ulvesethová (21-Nor.) - Birlovová, Makroguzovová (12-Rus.) 2:1 (-17, 15, 13).