„Kolikátí jste skončili?“ Přirozená soutěživost může rychle přerůst ve zbytečný tlak
Rodič chce vítězství. Trenér výsledky. Dítě chce hlavně hrát. A na světě je čím dál žhavější otázka: Měli by už malí sportovci soutěžit, hnát se za body a vítězstvími? Nebo je to pro ně devastující? Právě tomuto tématu se věnuje další díl projektu Generace bez pohybu, který připravuje deník Aktuálně.cz.
„Kolikátí jste skončili?“
„Vyhráli jste?“
„Kolik máš bodů?“
„A proč tě trenér nedal do áčka?“
Pro některé děti jsou to obyčejné otázky po sportovním utkání. Pro jiné začíná právě tady tlak, který může ze sportu udělat něco úplně jiného, než čím měl původně být.
Dítě přijde na fotbal, protože chce kopat do míče. Na atletiku, protože rádo běhá. Na gymnastiku, protože chce zvládnout stojku. Na hokej, protože miluje bruslení.
A pak přijde tabulka.
Body.
Ranking.
Výběr.
Medaile.
A najednou už nejde jen o to, jestli dítě sport baví. Jde o to, jestli je dost dobré.
Důsledky popsal letošní průzkum České unie sportu. Více než polovina tuzemských sportovních klubů upozorňuje na zhoršující se psychickou odolnost dětí a mládeže.
Není radno to brát na lehkou váhu, do rekognoskace terénu se zapojilo 2331 tuzemských klubů a tělovýchovných jednot. Oproti průzkumu z roku 2024 se situace zhoršila.
Celkem 58 % klubů uvedlo, že u dětí pozoruje častější problémy se sníženou odolností vůči stresu (15 % „ano“, 43 % „spíše ano“). V roce 2024 to bylo 37 % klubů (8 % „ano“, 29 % „spíše ano“).
Výsledkem je, že děti odmítají soutěžit. Netýká se to jen výkonnostního sportu, ale i obyčejných hodin tělesné výchovy. Tělocvikáři slyší stále častěji před zadáním určitého cvičení prosbu: „A pane učiteli, že to nebude na závod?“
Takže – závodit, soutěžit, sbírat body do tabulek, soupeřit o medaile, anebo nikoli?
Výhry ani prohry nejsou sprosté slovo. Vítězství jsou spolehlivým hnacím motorem, motivací jako hrom. Současně jde o barometr zlepšení.
Prohry mohou posloužit coby bezpečný způsob, jak si děti mohou vybudovat odhodlání a vytrvat v činnosti navzdory neúspěchu. Umožňují zdokonalit dovednosti, ale i schopnosti řešit problémy a procvičovat odolnost.
Jsou také kurzem k tomu, aby se děcka již odmalička učila vypořádat s neúspěchy s grácií a ne se zběsilými výbuchy vzteku a řvaním.
Všechno se prostě musí vzít za správný konec.
Na severu Evropy se o to již řadu let snaží.
Norsko rozhodně není země, která by dětem zakázala závodit. Naopak. Děti mohou soutěžit už od šesti let.
Norský systém ale nastavuje pravidla tak, aby se výsledky, rankingy a výsledkové listiny zaváděly postupně. U dětí mladších 11 let se výsledkové listiny nepoužívají a od 11 let mohou být rankingy a výsledky zavedeny, pokud je to vhodné. Norská pravidla zároveň požadují, aby soutěže odpovídaly věku a vývoji dítěte.
Důvod je jednoduchý. Norsko nechce, aby se dětský sport změnil v soutěž o to, kdo je nejlepší právě teď.
Norský sport výslovně upozorňuje na relativní věk: dítě narozené v lednu může být v určitém věku fyzicky a motoricky vyspělejší než dítě narozené v prosinci stejného roku.
Pokud podle aktuálního výsledku vybíráme „talenty“, můžeme podle norského svazu zaměnit momentální vyspělost za dlouhodobý potenciál. Dítě, které dnes prohrává, může být za deset let šampionem.
Švédská zastřešující sportovní organizace jde v některých ohledech ještě dál. Její současné směrnice říkají, že před 13. rokem nemá být dětský sport založen na elitní orientaci, selekci nebo rankingových listinách.
Odpovědní zároveň upozorňují na rostoucí tlak rodičů a některých sportovních svazů, které chtějí, aby děti začaly „sázet“ na výkon dříve.
A právě tady se střetávají dva světy.
Svět A: „Když má dítě talent, musíme ho zachytit co nejdřív.“
Svět B: „Ve dvanácti ještě nevíme, jaké bude dítě ve dvaceti.“
Švédská sportovní federace se přiklání ke druhé logice a varuje před tím, aby se dětem příliš brzy rozdělovaly zdroje a příležitosti podle toho, kdo je právě nejlepší.
Některé svazy a kluby totiž zaznamenaly zvýšená očekávání rodičů, aby jejich děti mohly „sázet“ na sportovní výkon.
Není těžké pochopit proč. Rodič vidí talent. Vidí, že syn dává góly. Vidí, že dcera běhá rychleji než ostatní. Vidí trenéra, který ji pochválí. A napadne ho: „Co když z ní jednou něco bude?“
A tak přidá další trénink. Další turnaj. Další závod. Další individuální lekci… Protože nechce promarnit talent.
Jenže dítě možná nechce promarnit dětství.
Trenéři mají také své argumenty. Jak jinak zjistit, jestli se dítě zlepšuje?
Časomíra nelže. Soupeř dal dva góly, naše mužstvo žádný. Na turnaji jsme skončili třetí.
Výsledky jsou samozřejmě důležitou součástí sportu. A kouč, který připravuje děti na závodní sport, nemůže předstírat, že výkon neexistuje.
Výkon a pořadí však nejsou totéž. Dítě může být dnes desáté a zároveň udělat obrovský pokrok. Jiné může vyhrát naopak jednoduše proto, že je v daném věku fyzicky vyspělejší.
Teď rodiče nadějných sportovců zvolají: „Když na to má, ať bojuje o zlatou medaili. Na tom není nic špatného. Já ho do ničeho netlačím. On sám chce vyhrávat!“
Je to pravda. Děti soutěživost mají přirozeně v sobě. Chtějí být první. Chtějí porazit kamaráda. Chtějí dát gól. Chtějí zvednout pohár nad hlavu.
A není na tom opravdu nic špatného. Problém nastává až ve chvíli, kdy dětskou touhu vyhrát začnou dospělí měnit v dlouhodobý systém hodnocení.
Najednou nestačí vyhrát dnešní zápas. Je potřeba být první v tabulce. Pak být v lepším týmu. Potom se dostat do elitní akademie.
Ale v okamžiku, kdy dítě začne mít pocit, že prohra znamená zklamání rodiče, už nejde jen o sportovní motivaci.
Takže – všeho s mírou.
Generace bez pohybu
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