Kolaps v závěru prvního setu, pak výbuch. Češky šanci na postup nevyužily a končí

Slovinky v předchozím duelu porazily 3:0 Argentinu, čímž daly české reprezentaci šanci na postup.
K tomu Češky potřebovaly porazit Spojené státy, které už měly jisté první místo ve skupině.
Češky začaly skvěle, v prvním setu vedly 7:2, 17:13 a ještě 20:17, jenže po kolapsu v koncovce najednou prohrávaly 22:24 a úvodní sadu ztratily.
V dalším klání už pak neměly nárok a uhrály dvacet a ve třetím setu dokonce jen pouhých patnáct bodů.
Češky tak na šampionátu získaly jen dva body za výhru se Slovinskem, které přitom překvapivě doprovodilo tým USA do osmifinále.
Mistrovství světa volejbalistek v Thajsku, skupina D:
USA - Česko 3:0 (24, 20, 15), Slovinsko - Argentina 3:0 (20, 22, 21).
Konečná tabulka:
|1.
|USA
|3
|3
|0
|0
|0
|9:2
|266:211
|9
|2.
|Slovinsko
|3
|1
|0
|1
|1
|6:6
|263:261
|4
|3.
|Argentina
|3
|1
|0
|0
|2
|4:7
|225:262
|3
|4.
|Česko
|3
|0
|1
|0
|2
|4:8
|254:274
|2