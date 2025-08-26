Kolaps v závěru prvního setu, pak výbuch. Češky šanci na postup nevyužily a končí

Ostatní sporty

26. 8. 2025 16:55
České volejbalistky na mistrovství světa v Thajsku ze skupiny D nepostoupily. Američankám podlehly 0:3 po setech 24:26, 20:25 a 15:25 a skončily ve skupině poslední.
České volejbalistky na MS v Thajsku
České volejbalistky na MS v Thajsku | Foto: Volleyball World

Slovinky v předchozím duelu porazily 3:0 Argentinu, čímž daly české reprezentaci šanci na postup.

K tomu Češky potřebovaly porazit Spojené státy, které už měly jisté první místo ve skupině.

Češky začaly skvěle, v prvním setu vedly 7:2, 17:13 a ještě 20:17, jenže po kolapsu v koncovce najednou prohrávaly 22:24 a úvodní sadu ztratily.

V dalším klání už pak neměly nárok a uhrály dvacet a ve třetím setu dokonce jen pouhých patnáct bodů.

Češky tak na šampionátu získaly jen dva body za výhru se Slovinskem, které přitom překvapivě doprovodilo tým USA do osmifinále.

Mistrovství světa volejbalistek v Thajsku, skupina D:

USA - Česko 3:0 (24, 20, 15), Slovinsko - Argentina 3:0 (20, 22, 21).

Konečná tabulka:

1. USA 3 3 0 0 0 9:2 266:211 9
2. Slovinsko 3 1 0 1 1 6:6 263:261 4
3. Argentina 3 1 0 0 2 4:7 225:262 3
4. Česko 3 0 1 0 2 4:8 254:274 2
 
Další zprávy