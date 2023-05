Americký golfista Koepka potřetí ovládl PGA Championship

Americký golfista Brooks Koepka potřetí v kariéře vyhrál PGA Championship v Rochesteru. Bývalý první hráč světa si celkově připsal pátý triumf na turnajích kategorie major.

Třiatřicetiletý Koepka zvítězil díky výkonu 271 ran a Viktora Hovlanda z Norska s Američanem Scottiem Schefflerem porazil o dva údery. Spravil si tak chuť po dubnovém Masters, kde vedl o dvě rány, ale nakonec skončil druhý.

Na PGA Championship Koepka navázal na triumfy z let 2018 a 2019 a minimálně třikrát na turnaji dokázal zvítězit jako šestý hráč. Před ním se to povedlo Jacku Nicklausovi a Walteru Hagenovi (oba 5 triumfů), Tigeru Woodsovi (4) a Genu Sarazenovi (3) se Samem Sneadem (3).

Ve středu pozornosti byl také zaměstnanec místního klubu Michael Block, který v závěrečném kole zahrál 15. jamku na jeden úder a obsadil dělené 15. místo. "Ani se mi tomu nechce věřit. Je to jako sen a neskutečně si to užívám. Lepší už to být nemůže," řekl Block.

PGA Championship, golfový turnaj kategorie major v Rochesteru v USA (par 70, dotace 2,700.000 dolarů):

1. Koepka (USA) 271 (72+66+66+67), 2. Hovland (Nor.) 273 (68+67+70+68) a Scheffler (USA) 273 (67+68+73+65), 4. Davis (Austr.) 277 (71+70+71+65), DeChambeau 277 (66+71+70+70) a Kitayama (oba USA) 277 (70+71+71+65), 7. McIlroy (Sev. Ir.) 278 (71+69+69+69) a Straka (Rak.) 278 (69+71+73+65).