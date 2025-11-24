Kočka, brouk, medvěd či kráva. I to pomůže napravit scrollováním zničené držení těla

Ostatní sporty

Čím více času tráví děti vsedě, ať už dopoledne ve školních lavicích, nebo odpoledne doma třeba u herních konzolí či chytrých telefonů, tím vzrůstá význam kompenzačních cvičení. Ta můžou zabránit, respektive napravovat špatné držení těla, dysbalance svalů či přetížení pohybového aparátu.
Video z lekce FIT KID programu, který v Praze vede v klubu HaFun Lucie Kufová. | Video: Lucie Kufová

Profesor Pavel Kolář, elitní český fyzioterapeut, už roky upozorňuje na devastující účinky úbytku pohybu u dětí, mládeže i dospělých. Zároveň při každé příležitosti opakuje, jak s tím bojovat.

Jedním z účinných prostředků je jím vymyšlený a dnes už světově proslulý diagnosticko-terapeutický koncept dynamická neuromuskulární stabilizace (DNS), který vychází z principů vývojové kineziologie.

Tedy z toho, jak lidské tělo zvládalo základní pohyby - lezení, sed, stání - v prvních měsících života.

"Sportování mládeže a celé populace považuju za zásadní. Ale je nutné si uvědomit, že je třeba dělat cvičení ve správném technickém zajištění," opakuje Kolář.

Jinak řečeno: špatně provedený pohyb může spíš uškodit než pomoci.

Jak se zdravé naprogramování může během let měnit v důsledku provádění určitých chybných pohybů, vidíme třeba při neustálém scrollování.

Mozek se naučí jinému stereotypu a zdravé držení těla jde do háje. Pohybový aparát totiž nefunguje izolovaně, nýbrž jako komplexní systém řízený centrální nervovou soustavou.

Proto lze už u miminek z pohybu vystopovat, jestli jde vývoj správným směrem, nebo nikoli. A proto se také metodou DNS dají opravovat skolióza páteře, svalové dysbalance a plejáda dalších poruch.

Jak? To si ukážeme na konkrétní lekci.

Než se do toho pustíme, musíme ještě předeslat, že cvičením založeným na principech DNS se zabývají speciální programy FIT KID, které jsou modifikované pro dětský věk. Jedná se o hravou formu s důrazem na dech a na zapojení hlubokých svalů.

Děti i dospívající mládež cvičí v přirozených pozicích na zádech, na břiše, na boku, na čtyřech i ve stoji a v nich si fixují správné pohybové stereotypy, tedy se zapojením hlubokého stabilizačního systému trupu, správně dýchat, aby mohly poté přenášet naučené vzorce do běžných aktivit - nejen cvičení, ale i školního tělocviku a sportů, kterým se věnují pro zábavu.

O tom, že to slouží i jako báječná prevence, si nemusíme vůbec vykládat.

A teď už pojďme cvičit.

Úvodní část (5 minut)

Na úvod zklidňujeme dech, zapojujeme bránici a celkově připravujeme tělo na zátěž. Princip DNS hlásí: aktivace dechu musí předcházet jakémukoli cílenému pohybu - bránice = základ stability!

Jak na to?

Cvičení jedna: balónek (DNS 3 měsíce)

Leh na zádech, kolena pokrčená, ruce na břiše. Dítě dýchá do břicha i do boků. Pokyn: nafukuj balonek všemi směry.

Cvičení dvě: dechový kompas

Vsedě nebo vkleče - nádech nosem do všech stran žeber, výdech ústy se zpevněním středu těla. Pokyn: bříško je pevné jako kámen.

Cvičení tři: křídla

Ve stoji s rozpažením: nádech - ruce nahoru, výdech - ruce dolů, trup se neprohýbá.

Aktivace v základních vývojových pozicích (10 minut)

DNS princip: aktivace středu těla přes takzvané vývojové polohy napodobuje přirozené osvojování motoriky u kojenců.

Cvičení jedna: Pozice 4 měsíce

Leh na zádech, zvednout ruce a nohy, udržet 5 vteřin, dýchat klidně.

Cvičení dvě: pozice 6 měsíců (na boku)

Opora o loket, hlava v ose těla, nohy lehce pokrčené, pánev stabilní.

Cvičení tři: kočka - pozice 8 měsíců (na čtyřech)

Trup rovný, hlava v ose, dýchání plynulé.

Cvičení čtyři: medvědí chůze

Pohyb vpřed a vzad na rukou a nohou, trup stabilní.

Rovnováha a stabilita - hravou formou (15 minut)

Cílem je propojit stabilitu, koordinaci a hru.

Cvičení jedna: strom ve větru

Dítě stojí na jedné noze, ruce do stran. Trenér, učitel, rodič "fouká" (nebo děti foukají vzájemně), dítě drží stabilitu.

Cvičení dvě: překonej řeku

Chůze po vyznačené čáře (nebo lavičce), ruce rozpažené.

Cvičení tři: chyť míček

Dítě stojí na jedné noze, hází si míčkem o zeď nebo s trenérem (sourozencem, rodičem, ....)

Cvičení čtyři: rovnovážné dvojice

Dvojice se drží za ruce a snaží se udržet stabilitu při malém tlaku druhého.

DNS princip: udržení centra těla při vnější zátěži - tělo reaguje automaticky, ne silově.

Kompenzace a mobilita (8 minut)

V této pasáži se uvolňují přetížené svaly a aktivují se oslabené partie.

Cvičení jedna: Kočičí hřbet a kráva

Střídání vyhrbení a prohnutí páteře, plynulý dech.

Cvičení dvě: otevři hrudník

Stoj u zdi, ruka na zdi, trup rotuje od ní - protažení prsních svalů.

Cvičení tři: vlaštovka

Leh na břiše, ruce a nohy lehce nad zem, hlava v ose, výdrž 5 vteřin.

Cvičení čtyři: dlouhá páteř

Leh na zádech, ruce natažené nad hlavou, aktivní natažení končetin ("jsem dlouhý jako had").

Závěr - dechová integrace a relaxace (5 minut)

Zklidnění, návrat k vnímání těla, dýchání. Leh na zádech, ruce na břiše - 5 hlubokých nádechů do všech stran žeber.

Cvičení jedna: Ticho v bříšku

Zavřené oči, představit si, že tělo dýchá do prostoru kolem sebe. Krátká vizualizace: "Strom se nehýbe, ale sílí, když fouká vítr".

Abyste si vše dokázali ještě lépe představit, přikládáme krátké ilustrační video z lekce FIT KID programu, který v Praze vede v klubu HaFun Lucie Kufová.

 
