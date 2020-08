"Nadělal pořádné vlny." Procházka stoupá žebříčkem UFC, ani nemusí do klece

Jiří Procházka, který před měsícem ve velkém stylu vstoupil do elitní organizace UFC, vystoupal v rankingu polotěžké váhy do 93 kilogramů o dvě pozice vzhůru. Českému fighterovi se navíc dostalo další velké pocty.

Prestižní server MMA Junkie vyhlašuje každý měsíc cenu pro nejlepší knock-out. A tentokrát ukázal na Procházku.

Ten 11. července na Bojovém ostrově v Abú Zabí po 49 vteřinách druhého kola přesným pravým hákem "vypnul" favorizovaného Švýcara Volkana Oezdemira a dostal prémii 50 tisíc dolarů za nejlepší výkon večera.

Server MMA Junkie jeho k.o. nejprve zařadil do pětičlenné nominace a pak jej prohlásil za vítěze.

"Při svém debutu nadělal pořádné vlny. Předvedl neortodoxní pohyb i ofenzivní a defenzivní taktiku. Už je to velmi dlouho, co jsme viděli nováčka takhle silně zapůsobit při premiéře," chválila porota sedmadvacetiletého bojovnika a rozplývala se nad úderovou kombinací, která vedla k nekompromisní likvidaci protivníka.

Procházka se díky vítězství okamžitě zařadil mezi špičku své váhové kategorie, poskočil rovnou do elitní desítky, konkrétně na osmé místo. A od té doby - aniž by musel znovu do klece - vystoupal o další dvě příčky. Nyní tedy jeho jméno nalezneme na skvělé šesté pozici.

Nejprve se posunul o místo na konci července, kdy byl z rankingu vyřazen Alexander Gustaffson. Švédský fighter se přesunul do jiné váhové kategorie.

Nyní přišla pro Procházku další dobrá zpráva. Jeden z jeho potenciálních soupeřů ve druhém duelu, Američan Corey Anderson, přestoupil do konkurenční organizace Bellator.

Ranking UFC: polotěžká váha Šampion: Jon Jones (USA)

1. Dominick Reyes (USA)

2. Thiago Santos (Brazílie)

3. Jan Blachowicz (Polsko)

4. Glover Teixeira (Brazílie)

5. Anthony Smith (USA)

6. Jiří Procházka (Česká republika)

7. Volkan Oezdemir (Švýcarsko)

8. Aleksandar Rakic (Rakousko)

9. Nikita Krylov (Ukrajina)

10. Misha Cirkunov (Lotyšsko)

O dalším soupeři pro populárního Čecha se zatím jedná.

"Vlastně už po zápase jsme trochu jednali o případných dalších soupeřích a o tom, jak se bude dál postupovat. Nicméně tohle má na starosti manažer, který to komunikuje s matchmakerem UFC. Neříkám, že o tom nevím vůbec nic, ale momentálně se o to zase tolik nestarám a nechci vypouštět nějaké zavádějící informace, protože se vyhlídky neustále mění. Chci s tím jít ven, až bude něco vyloženě jisté," řekl Procházka minulý týden v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Druhý zápas v elitní lize ho bude čekat na podzim. Procházka potvrdil, že chce co nejrychlejší cestu k duelu o titul.

"K postupu vpřed, o který usiluji, můžu bojovat i proti někomu, kdo je v žebříčku za mnou. I tam jsou hodně kvalitní soupeři. Ale asi bych preferoval co nejpřímější cestu směrem k titulu. Takže sekat ty, co jsou přede mnou," prohlásil muž, který si v UFC premiéře vydělal více než 3,5 milionu korun. Smlouvu má uzavřenou na šest zápasů.