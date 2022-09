Kincl suverénně porazil Lohorého a obhájil pás organizace Oktagon

Přední český bojovník MMA Patrik Kincl knokautoval v prvním kole Alexe Lohorého a obhájil pás šampiona organizace Oktagon ve střední váze. Souboj s francouzským vyzyvatelem ukončil v Brně již na konci druhé minuty.

Třiatřicetiletý Kincl si v MMA připsal 26. výhru při deseti porážkách. "Tohle je něco, na čem s Dušanem (trenérem Macákem) makáme x let a dnes jsme si před zápasem v šatně řekli, že to musíme prodat," řekl Kincl po jasné výhře.

"Dnes mi vše sedlo a už před zápasem jsem cítil, že je to ten správný den. Alex mi přišel maličko unavenější, měl jsem lepší timing. Snažil se držet v zápase, ale mně to sedlo," dodal Kincl. Jeho dalším soupeřem by měl být Karlos Vémola. Kincl ale bezprostředně po zápase o odvetě s Vémolou, se kterým v roce 2018 prohrál na body, nechtěl mluvit.