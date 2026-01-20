Přeskočit na obsah
Kila kokainu ukrytého v kamionu s hračkami. Policie zveřejnila detaily Vémolovy kauzy

ČTK

Pětičlenná skupina, jejíž členy kriminalisté z Národní protidrogové centrály (NPC) zadrželi a obvinili loni v prosinci a letos v lednu, pašovala podle policie ve velkém kokain. Drogy dovážela ukryté v kamionech do Británie, Česka a jednou i do Ruska. ČTK to v úterý sdělila mluvčí NPC Lucie Šmoldasová.

Karlos Vémola, zápasník, sportovec, pohřeb Jiří Krampol, poslední rozloučení
Karlos VémolaFoto: Vondrouš Roman
Mezi lidmi zadrženými ke konci loňského roku byl i zápasník Karel "Karlos" Vémola, kterému za organizovanou drogovou trestnou činnost hrozí až osmnáctileté vězení.

"V dubnu 2020 vyrazilo z České republiky nákladní vozidlo s přívěsem. Směřovalo do Nizozemska a dále do britského přístavu Dover, kde kontrola v kamionu s dětskými hračkami zajistila 50 kilogramů kokainu ukrytého ve schránce za kabinou řidiče," uvedla mluvčí. Dovoz kokainu podle policie zajistil a koordinoval jeden z pětice zadržených. Na trestné činnosti údajně spolupracoval s cizincem, kterého znal z prostředí bojových sportů.

V květnu 2020 stejná skupina podle detektivů podobným způsobem organizovala pašování dalších 37 kilogramů kokainu směřujících z Nizozemska do Británie. O měsíc později ale cizince zadržela a obvinila britská policie. Za obchodování s kokainem na objednávku zločineckých skupin a dovoz celkem 240 kilogramů této drogy byl podle mluvčí odsouzen ke dvacetiletému trestu vězení.

V Česku zadržela policie mimo jiné i organizátora drogových obchodů, u kterého podle Šmoldasové našla 34 kilogramů kokainu. Muž podle kriminalistů připravoval také dovoz drogy do Ruska. Zatím tam přepravil prostřednictvím kurýra dva kilogramy. Muž také připravoval dodávku dalších 120 kilogramů drogy z Jižní Ameriky, kterou skupina chtěla dále prodávat v zahraničí i Česku.

Tři členové skupiny zůstávají podle Šmoldasové ve vazbě, dva již vyšetřuje policie na svobodě. Vémola byl z vazební věznice propuštěn v pondělí. Nesmí vycestovat a dohlížet na něj bude probační úředník. Složil kauci, která je podle serveru Novinky.cz 15 milionů korun. Zápasník vinu odmítá.

