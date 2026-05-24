Kickboxerská legenda trápila šampiona. Usyk rozhodl až před koncem

Oleksandr Usyk v Egyptě ustál překvapivě těžký duel s Ricem Verhoevenem a titul mistra světa organizace WBC v těžké váze uhájil až v jedenáctém kole.
ŽIVĚ Írán hrozí USA drtivou odpovědí, pokud obnoví válečné akce
Pokud Spojené státy obnoví válku proti Íránu, Teherán odpoví "drtivým způsobem". Podle agentury AFP to dnes uvedl hlavní íránský vyjednavač a předseda parlamentu Muhammad Ghálíbáf během setkání se šéfem pákistánské armády Ásimem Munírem. Dodal, že od začátku příměří 8. dubna Írán obnovil své ozbrojené síly. Diplomacie Kataru a Pákistánu se snaží zabránit eskalaci napětí.
ŽIVĚ Severoatlantická aliance by měla Rusku „ukázat zuby“, řekl Pavel
NATO by mělo tvrději a rozhodněji reagovat na provokace, kterých se dopouští Rusko na východním křídle aliance, uvedl podle britského listu The Guardian Petr Pavel. Výsledek konfliktu na Ukrajině je také otázkou evropské bezpečnosti, řekli v sobotu ministři zahraničí některých evropských zemí na závěrečném panelu třídenní bezpečnostní konference Globsec Forum 2026 v Praze.
ŽIVĚ Zhuba 200 odpůrců čekalo v Brně na příchod účastníků Pouti smíření
Asi 200 odpůrců čekalo v Brně na příchod účastníků Pouti smíření, někteří měli české vlajky, skandováním dávali najevo nesouhlas s konáním. Na posledním kilometru Poutě smíření z Pohořelic do Brna podpořila její účastníky řada opozičních senátorů a poslanců i komunální politici. Pouť směřovala z Pohořelic do Brna a měla připomenout násilný odsun Němců po 2. světové válce.
Dobešových 23 úspěšných zákroků nestačilo. Montreal s Carolinou poprvé prohrál
Hokejisté Caroliny udolali v play off NHL doma Montreal 3:2 v prodloužení a vyrovnali stav finále Východní konference na 1:1.