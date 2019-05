Kentucky Derby rozhodla jury. Původní vítěz klesl až na 17. místo

před 29 minutami

Nejslavnější americký dostih Kentucky Derby poprvé v historii skončil diskvalifikací vítěze. Cílem 145. ročníku proběhl jako první s náskokem téměř dvou délek Maximum Security, ale posléze byl přeřazen ve výsledkové listině až na 17. místo kvůli ohrožení soupeřů. Vítězem byl vyhlášen Country House, jehož tým podal proti způsobu jízdy původního vítěze protest.

Na rozmočené trati v Louiseville spolufavorizovaný Maximum Security odtáhl téměř celý závod v čele, ale v náběhu do cílové roviny v poslední zatáčce běžel hodně zeširoka a lehkým vybočením omezil protivníky po pravé straně, kteří se dostávali na jeho úroveň, s jedním se dokonce dostal do kontaktu.

Finiš pak zvládl bravurně, ale radost panamského jezdce Luise Saeze a trenéra Jasona Servise trvala necelou půlhodinu, než jury po rozboru videa námitku soupeře uznala.

"Já v té zatáčce opravdu ztratil rychlost," konstatoval francouzský žokej Flavien Prat a z přisouzeného vítězství měl nelíčenou radost. "Slovy se to nedá popsat, je to úžasné," řekl. Stejně jako trenér William Mott slavil premiérový triumf v Derby. "Je to hořkosladké vítězství, ale kůň i žokej odvedli velmi dobrou práci," řekl Mott.

Country House patřil s kurzem 65:1 k outsiderům, v historii dostihu vyhrál jen jednou kůň s ještě horšími vyhlídkami, a to v roce 1913 Donerail (95:1). Při sedmém startu v životě slavil před 150.000 diváků teprve druhé vítězství a vybojoval za něj prémii 1,860.000 dolarů z třímilionové dotace.

Míli a čtvrt dlouhé Kentucky Derby je tradičně prvním dílem Trojkoruny, která bude pokračovat 18. května dostihem Preakness Stakes v Baltimoru a završí ji 8. června Belmont Stakes v New Yorku.