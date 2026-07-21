Kdo zkusí, neprohloupí. Ve hře je nezvyklý fotbal, prak i honba za pokladem

Prázdniny jsou v plném proudu. Kdyby náhodou rodičům a dětem docházely nápady na nová sportovní dobrodružství, která můžou společně podniknout, projekt deníku Aktuálně.cz s názvem Generace bez pohybu nabízí několik tipů netradičních her pro všechny. Stačí mít jen chuť a můžete se do toho pustit.
Vodní štafeta s překážkami
Začneme u vody. Cachtání u jezera či rybníku si můžete zpestřit jednoduchým štafetovým závodem. Soupeří dva a více týmů proti sobě. Každá parta stojící v zástupu, k dispozici má jeden kelímek nebo houbu, kterým je vyzbrojen první člen a slouží jako štafetový kolík.
Na startovní povel úvodní vybíhají k vodě, kde naberou co nejvíce tekutiny. S kelímkem (houbou) v ruce musí poté absolvovat překážkovou dráhu, aby cestou ztratili co nejméně vody. Poté ji vylejí do připraveného kýblu nebo jiné nádoby, kterou mají všechny týmy nachystanou na konci dráhy. Pak se s kelímkem co nejrychleji vrací ke svému zástupu a předávají štafetu druhému. Takhle se všichni střídají do té doby, než vyprší určený časový limit, třeba deset minut.
Vyhrává mužstvo, které v daném období naplní svůj kýbl co největším množstvím vody.
Je možné si závod ztížit třeba tím, že při rozlití více než poloviny vody se hráč vrací na start.
Hrátky s obřím prakem
Střelba z praku baví malé i dospělé od nepaměti. A když máte velký prak, platí to dvojnásob. Tak proč toho nevyužít? Pravda, nejprve si ho musíte vyrobit, ovšem to šikovní tatínkové či maminky se svými ratolestmi zvládnou.
Poté potřebujete určit, na co se bude pálit. Za terče můžou posloužit třeba obyčejné plechovky. Potom už to je jednoduché: zvolíte vzdálenost, ze které se budete snažit sestřelit terče.
Jeden hráč míří, dva natahují prak a nakonec vyšlou projektil třeba v podobě tenisového míčku na cíl. Pokud ho trefí, získávají bod.
Lze závodit i pod časovým tlakem. Kdo za minutu sundá dolů co nejvíc plechovek? Samozřejmě si hrajete se vzdálenostmi.
Lidský stolní fotbal
Pokud vyrazíte za sportovní zábavou s větší bandou, užijete si spoustu legrace, když zkusíte živý stolní fotbal na louce. Co je k tomu třeba? Jen několik lan, fotbalový míč a dvě branky, které si můžete postavit z čehokoli.
Soupeří dvě mužstva, od devíti do šestnácti hráčů. Jsou rozestavená v řadách na střídačku, přesně jak to je ve stolním fotbalu. Jednotlivé řady hráčů se musí rukama držet jedno lana, které je natažené na šířku hřiště. Hráči se mohou pohybovat pouze do stran a nesmí se pustit lana.
Gól platí, když míč po kopu nohou přejde brankovou čáru. Hraje se bez brankáře a je zakázáno běhat dopředu i odstrkovat protivníka.
Hrací doba je na vás. Ale pro začátek vám dá zabrat i utkání na 2x10 minut. Rozhodně se nebudete nudit.
Honba za pokladem
Co musíte mít? Mapy, kartičky s úkoly, poklad. Kolik vás musí být? Osm až čtyřicet, žádný problém. Vyzbrojeni mapičkami se vydáte (jednotlivci nebo týmy) na vytyčenou trasu s několika stanovišti. Na nich plníte jednotlivé úkoly, třeba 15 dřepů, 10 kliků, hod míčem do koše, slalom, přeskoky přes švihadlo…
Po splnění úkolu získáte indicii k tajence, které vás ve finále zavede k pokladu. Vyhrává ten, kdo u něj bude první.
Pálková challenge
Adrenalin vám jistě pomůže zvýšit i hra, k níž potřebujete jen jakékoli pálky, respektive rakety a míčky.
Utvoříte dvojice a každá se snaží přihrávat pálkami tak, aby udržela míček co nejdéle nad zemí. Každý pád balonku na zem znamená konec.
Kdo si vydrží přihrávat jako poslední, vítězí.
Po každém kole navyšujeme obtížnost. Hráči udělají krok vzad nebo po každém úderu musí následovat dřep, otočka….
Běh naslepo
Dáte-li dohromady sudý počet hráčů a máte-li po ruce šátky a překážky, je tohle pro vás ideální skotačení.
Jeden hráč má zavázané oči, druhý ho smí navigovat pouze hlasem. Oba tímhle způsobem absolvují běh přes překážky. Za každou shozenou překážku se přičítá penalizace 5 vteřin. Po doběhnutí na konec překážek se oba vrací zpět na start (už nic nepřeskakují), kde si vzájemně protočí role. Vyhrává dvojice s nejlepším součtem časů.
Mega Twister Sprint
Pomocí spreje pomalujte trávu barevnými kruhy. Pak vyberte mezi sebou jednoho moderátora, který bude hlasitě vyvolávat, co mají ostatní udělat.
Moderátor vyhlašuje například: pravá ruka na modrou, levá noha na žlutou, obě nohy na červenou, loket na zelenou, skoč na nejbližší modrou…
Kdo se splete, dotkne se země jinou částí těla nebo nestihne splnit pokyn do 5 vteřin, vykoleduje si trestný bod. A po třech trestných bodech vypadává.
Kdo zůstane ve hře jako poslední, stává se vítězem.
Tip na závěr: z těchto her v pohodě sestavíte i celodenní sportovní olympiádu s bodovacím systémem, pravidly fair play, časovým harmonogramem a diplomy pro účastníky.
Kdo to zkusí, neprohloupí.
Generace bez pohybu
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