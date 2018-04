Kdo stojí v ringu, toho jdu mlátit, říká drsná kráska Kerlehová. MMA jí zatím ale maminka nedovolila

před 1 hodinou

Patří k nejlepším českým kickboxerkám, ale už i Michaela Kerlehová koketuje s myšlenkou, že by si vyzkoušela ultimátní zápasy MMA. Při čtvrtečním atraktivním galavečeru Česko versus Čína se ale představí ve svém "tradičním" sportu. Výběr českých zápasníků v K-1 změří v unikátní show pod taktovkou organizace XFN síly se špičkovými válečníky z říše středu.

Máte před sebou duel s Číňankou Huang. Co o ní víte?

No, že je Číňanka… Nenašla jsem žádné informace.

Jak složité je připravovat se na zápas, když máte o soupeřce minimum informací?

Je to příprava jako na každý jiný zápas. Jediný rozdíl je asi v tom, že s trenérem nemůžeme připravit taktiku. Nevím, do čeho jdu, a to nemám ráda. Ale jsem připravená na nejhorší, očekávám jeden z nejtěžších dosavadních zápasů kariéry.

Musíte být v ringu o to pozornější?

Pozorná jsem vždycky. A když nejsem, trenér v rohu mi to rád vysvětlí…

Ke kickboxu jste přešla z juda. Co vás k tomu vedlo?

Chtěla jsem zkusit něco nového, vždycky se mi kickbox líbil a tenkrát se zrovna v Liberci, kde bydlím, otvíral gym. Tak jsem to šla vyzkoušet a pohltilo mě to.

Čím si vás kickbox získal?

Kolektivem chlapů. (smích) Byl to pro mě relax, vybití a je to sport, se kterým se dá začít v jakémkoliv věku, to mi bylo sympatické.

Kterého ze svých úspěchů si nejvíc vážíte?

Toho posledního a tím je zisk profesionálního světového titulu WKU. Šlo hlavně o přípravu, která byla psychicky náročná v tom, že jsem se zároveň připravovala i na státnice. Byl to takový vnitřní boj, jestli bych neměla jedno vypustit, jestli se dá oboje zvládnout, ale dopadlo to dobře a o to bylo vítězství cennější.

Atraktivní show: Češi proti Číně Parádní podívanou nabídne ve čtvrtek 19. dubna od 19 hodin v pražské hale Královka galavečer, v němž změří síly nejlepší bojovníci K-1 Česka a Číny. Unikátní show proběhne pod taktovkou organizace XFN. České barvy bude kromě Michaely Kerlehové hájit například i Sandra Mašková, která v kickboxu vybojovala zlato na Světových hrách a nedávno skvěle debutovala v MMA. Chybět nebudou ani další skvělí bojovníci, jako jsou Jan Soukup, Jiří Žák, Anatoli Hunanyan či Vašek Sivák. Show doplní speciální duel v MMA, v němž se utkají čeští obři Luboš Raušer a Michal Reissinger.

Co je vaším sportovním snem?

Chtěla bych zlomit svou smůlu na amatérském mistrovství federace WAKO, na kterých se mi vůbec nedaří.

O kickboxu jste při studiu pedagogické fakulty na Technické univerzitě v Liberci napsala i bakalářskou práci - jak vám to šlo?

Rychle. Začala jsem totiž psát dva týdny před odevzdáním, takže mi nic jiného nezbylo, ale bylo to téma, které mě zajímá, a šlo to dobře.

Nedivili se profesoři vašemu tématu?

Myslím, že by se spíš divili, kdybych psala o něčem jiném, byli na mě zvyklí. (smích)

Obhájila jste ji bez problémů?

Obhajoba byla v pohodě, dobře se mluví o tématu, o kterém máte přehled. Dali mi jedničku, ale možná se mě už jen chtěli zbavit.

Vaše kamarádka Sandra Mašková zkusila úspěšně zápas MMA. Neláká vás to také zkusit?

Už jsem s touhle myšlenkou koketovala, je to trend, MMA přitahuje čím dál víc fanoušků do bojových sportů, ale mou mámu by to asi zabilo. Takže to zatím přenechávám Sandře.

Ta říkala, že má ve skutečnosti odpor k tomu, aby někoho mlátila, a že se jí při sledování MMA dělá špatně. Také máte se soupeřkami soucit?

Sandra kecá… (smích) Ne, musím říct, že ze začátku jsem s tím také bojovala, ale jen při sparingu s holkami, se kterými trénuji. Teď to beru tak, že to k tomu sportu patří, a tluču se nimi i v tréninku, to mě myslím hodně posunulo. V ringu už mi to je jedno, kdo tam stojí, jdu ho mlátit.