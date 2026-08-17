Přeskočit na obsah
Benative
17. 8. Petra
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Kdo nevyměkne, dočká se odměny. Jak zvládnout návrat z prázdnin bez hektiky

Pavel Hartman
Pavel Hartman
Pavel Hartman

Už jen chvíli a bude to tu zase – přechod z volného prázdninového režimu do toho školního. Generace bez pohybu, projekt deníku Aktuálně.cz, nabízí návod, jak to zvládnout v relativní pohodě a klidu. Hlavně platí staré moudro: Štěstí přeje připraveným.

Brothers at primary school
Návrat dětí do škol se blíží. Jak ho zvládnout co nejvíc v pohodě? Ilustrační fotoFoto: Profimedia – Daniel Vrabec / Alamy / Profimedia
Reklama

Večerka v hluboké noci, budíček před polednem, žádné povinnosti, jen zábava.

Spousta dětí to má v létě takhle nastavené.

A najednou, na začátku září, bác, a všechno je jinak.

Drnčení budíku v sedm nebo ještě dříve, na osmou do školních lavic a tam organizovaný program až do odpoledne.

Reklama
Reklama

Pokud nechcete, aby se vaše ratolesti z tohoto obřího skoku hroutily, je nutné na tom začít v předstihu pracovat.

Tedy už na konci dvouměsíčního oddechu odstartovat postupný comeback do disciplinovanějšího životního rytmu. Aby pak náraz nebyl tak razantní.

Co to znamená v konkrétní praxi? Zaprvé: konec s ponocováním! V letní pauze se na hodinky po setmění moc nehledí.

Digitální omladina sjíždí Instagram, aniž by si všimla, že už odbila půlnoc. Blázni do počítačových her rozjíždějí s kamarády na dálku další partičku, jiní žhaví na Netflixu seriály až do ranního rozbřesku.

Reklama
Reklama

Všem „pařmenům“ je třeba připomenout: „Přátelé, nastala chvíle, kdy již není možné probdít noc a poté to celý den dospávat.“

Tohle přikázání je klíčové. Spánek má po desáté hodině večerní největší regenerační účinek, takže kdo hodlá být ráno čerstvý, musí se podle toho chovat.

Ano, bude to oříšek, protože ani řada dospělých na tenhle holý fakt neslyší. Ale pro hladší vstup do nového školního roku je nutné ho zdárně rozlousknout.

Samozřejmě, že vaši miláčci budou smlouvat: „Mami, tati, prosím, ještě jednu hru na playstationu, ještě jeden díl seriálu.“

Reklama
Reklama

Jinými slovy – sondují, kdo z rodičů vyměkne. Tábor těch, kteří tenhle nátlak ustojí, bude záhy odměněn. Nebudou muset potomky po prázdninách vytahovat zpod peřiny jeřábem. Neústupností ulehčí ve finále život dětem i sobě.

Doporučení: utněte flámování minimálně týden před školním výkopem. Nemusíte na to jít drasticky, stačí postupně ubírat z času večerky a budíčku, třeba o patnáct minut denně. Je na vás, jestli se do toho pustíte, nebo ne.

A pozor. Příklady táhnou, takže i maminky a tatínkové by měli držet se svými nejmilejšími basu a neproklikat se až do rozbřesku.

Úprava spánku by sama o sobě byla jen plivnutím do oceánu. Co dalšího podpoří příjemné vplutí do školních lavic?

Reklama
Reklama

Určitě příprava pozitivního pracovního prostředí. Psací stůl prohýbající se pod změtí papírů, knih, sluchátek, slupek od banánů, odložených ponožek nebo trik a lampička s prasklou žárovkou není tím koutkem, který by byl inspirací k přípravě na nové výzvy, a nejen ty školní.

Lidově řečeno: v takovém bordelu se nelze připravovat na nic. A už vůbec ne se soustředit na jakoukoli činnost. Odstraněním nepořádku a rušivých elementů umožníme, aby převládl opak.

Uvidíte, jakou moc může mít třeba na stěně umístěná nástěnka s cíli, které si dotyčný drobek či teenager před sebe v následujících měsících postaví – ve škole, ve sportu a v dalších koníčcích. Přispěje k motivaci, která je stěžejním hnacím motorem ke všemu.

Bez ní jsou i nejlepší techniky učení neúčinné. Pomozte tedy dítěti najít osobní smysl v jakékoli činnosti.

Reklama
Reklama

Nezaškodí si také udělat společnou inventuru školních potřeb. Zjistíte, co je potřeba dokoupit a co ještě poslouží. Když starší dítě vyšlete na samostatný nákup, zapracujete nenásilně na jeho samostatnosti, finanční gramotnosti a vtáhnete ho do děje.

A když se vám pak pochlubí s vysněným penálem, sešity s oblíbenými motivy, můžete probrat, na co se po prázdninách do školy nejvíc těší, respektive co ho naopak straší při představě, že vezme opět za kliku své třídy.

Naslouchejte jeho obavám, nezlehčujte je a ujistěte dítě, že je normální mít vítr třeba z něčeho nového. Ale současně ho nenápadně naveďte, že to může být fantastické dobrodružství. A poté, když se do něj pustí, nezapomeňte chválit i mírné pokroky při jeho zdolávání.

Rozhodně nezapomeňte na sílu dopaminu, „hormonu štěstí“, který pomáhá regulovat motivaci, soustředění, učení a systém odměn v mozku. Nemyslete si, že se uvolňuje jen při dosažení cíle. Kdepak. Uvolňuje se už při očekávání pozitivního výsledku.

Reklama
Reklama

Právě díky dopaminu máme chuť se zakousnout do nového úkolu a nepustit ho, dokud ho nedokončíme. Je to vydatný pomocník při překonávání překážek. Také ovlivňuje schopnost soustředit se a plánovat.

Když je hladina dopaminu optimální úrovni, jsme energičtí, motivovaní a schopní efektivní práce. Nedostatek způsobuje apatii, prokrastinaci a celkovou ztrátu zájmu o aktivity, které nás dříve bavily.

Tvorbu dopaminu ovlivňuje mnoho faktorů, včetně stravy, spánku, úrovně stresu a pohybu. Ten generuje spolehlivě tenhle hormon. Proto by se děti měly hýbat o prázdninách i po naskočení do školního kolotoče.

Související

Je dobré si tedy zavčasu doma probrat, kdy budou mít školáci prostor pro sportování a volnočasové radovánky. A pokusit se skloubit vyučování s tréninky. Zkrátka – udělat si jasný a vybalancovaný týdenní program.

Reklama
Reklama

To dopřeje všem stranám nárůst klidu a úbytek stresu. Děti potřebují mít jistotu pravidelného režimu. Pevně stanovený čas vstávání, jídla, odpočinku, zábavy vydatně přispívá k jejich pozitivní náladě.

Pochopitelně nemluvě o stravě. Bez dostatku živin, nemůže být dostatek energie.

Hodně dětí i rodičů to podceňuje, ale nezbytným základem je snídaně. Jakmile dítě pozdě vstane z postele a je rádo, že během úprku do školy stihne zhltnout jeden rohlík, má zaděláno na náročné dopoledne. Bohatá snídaně plná bílkovin, zdravých tuků a komplexních sacharidů je zárukou dlouhotrvající energie.

Že váš špunt nerad snídá? Tak mu přibalte do batohu větší svačinu.

Reklama
Reklama

A dohlédněte, aby měl lahev s pitím, nejlépe s obyčejnou vodou. Sladké nápoje jsou dobrým kamarádem jen naoko.

Hlavně to chce klid a žádnou hektiku. První týdny po prázdninách jsou zejména o postupné adaptaci z volnějšího režimu do toho pracovního, ne o výkonu. A úspěšný comeback se neobejde bez spolupráce dětí a rodičů.

Generace bez pohybu

Inteligence víc než centimetry a tři P. Tady stvořili Yamala i Messiho

Zázrak versus česká ostuda. Norskou pohádku nestvořila kouzla, ale promyšlené kroky

Prázdniny v Alpách: obří lezecká zahrada, adrenalinové traily i koupel v tyrkysu

Tipy na prázdniny: plavání v jezerech, adrenalin v bahně nebo špičkový volejbal

„Trenér mládeže nemůže brát jako brigádník na stavbě." Gymnathlon vrátil ke sportu přes 20 tisíc dětí

Hrál jsem ping-pong, hokej, házenou... A pak jsem vyhrál ve fotbale Ligu mistrů!

Šikana či obtěžování na tréninku? Říkat „vyřeš si to sám“ není cesta

I z vás může být Guardiola. Expert odhaluje recept superúspěšných trenérů

Djokovič popsal boží zásah. Důležitou roli v jeho příběhu hrálo deset marek

„Obrana slabší než babiččina wi-fi." Ke kritice i humor, chvála není dávka dopaminu

Pěkné děvčice, Barvám neutečeš i kocour Mikeš. Na jaře může běhat celá rodina

Sport je důležitý pomocník teenagerů proti emočním potížím. Fyzická aktivita není totéž

Na Mlýnici jako při Tour de France. Drsňáky zase přivítá Král Šumavy

Ferguson dobře věděl, proč se jen dívá. S trémou pomůže fígl z Londýna

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
FILE PHOTO: European Union leaders' summit in Brussels
FILE PHOTO: European Union leaders' summit in Brussels
FILE PHOTO: European Union leaders' summit in Brussels

Babiš chce zmrazení platů zařadit na jednání sněmovny

Premiér Andrej Babiš na pondělním jednání koaliční rady požádá předsedu SPD a Sněmovny Tomia Okamuru, aby zařadil na jednání dolní komory plán na zmrazení platů politiků. Novinářům to řekl po zasedání vlády. Poslaneckou novelu předsedů koaličních ANO, SPD a Motoristů, která má zmrazit platy politiků do konce roku 2030, schválil Babišův kabinet na svém druhém zasedání loni v polovině prosince.

Severní mořská cesta je rozdělena do 28 úseků, pro které platí různá pravidla podle aktuálních ledových podmínek. ilustrační snímek
Severní mořská cesta je rozdělena do 28 úseků, pro které platí různá pravidla podle aktuálních ledových podmínek. ilustrační snímek
Severní mořská cesta je rozdělena do 28 úseků, pro které platí různá pravidla podle aktuálních ledových podmínek. ilustrační snímek

Čínská dlouhodobá sázka. Spolu s Ruskem otevírá „ledovou hedvábnou cestu“

V geopolitických úvahách se v posledních měsících a letech stále častěji skloňuje Arktida. S ubývajícím ledem a pokrokem technologií se z ní postupně stává oblast, která přitahuje pozornost regionálních i světových lídrů. Nejnovějším příkladem je Čína. Ta nyní spouští pravidelnou námořní linku přes Arktidu, kterou nazývá „Ledovou hedvábnou cestou“.

Aftermath of a Ukrainian drone attack in Belgorod
Aftermath of a Ukrainian drone attack in Belgorod
Aftermath of a Ukrainian drone attack in Belgorod

ŽIVĚ Ukrajinský útok na Belgorodskou oblast si vyžádal životy šesti lidí

Šest lidí v noci na pondělí zahynulo při ukrajinském raketovém útoku v Belgorodské oblasti, oznámily úřady ruského regionu u hranic s Ukrajinou podle ruskojazyčné služby BBC. Další čtyři lidé utrpěli zranění. Ruské ministerstvo obrany v pondělí ráno oznámilo, že jeho protivzdušná obrana za noc zneškodnila 205 ukrajinských dronů.

Praha, 22. 6. 2017, bouřka, počasí, blesk, Michle, Praha 4, výstavba, dům, reality, horko, léto, bouře, dům, noc, obloha HN - Lukáš Bíba
Praha, 22. 6. 2017, bouřka, počasí, blesk, Michle, Praha 4, výstavba, dům, reality, horko, léto, bouře, dům, noc, obloha HN - Lukáš Bíba
Praha, 22. 6. 2017, bouřka, počasí, blesk, Michle, Praha 4, výstavba, dům, reality, horko, léto, bouře, dům, noc, obloha HN - Lukáš Bíba

Silná bouřka v Pardubickém kraji vyřadila z proudu 3500 domácností

Silná bouřka způsobila v pondělí odpoledne v Pardubickém kraji výpadky v dodávkách elektrické energie. Bez proudu je přibližně 3500 domácností, společnost ČEZ pracuje na odstranění závad. Sdělila to mluvčí skupiny ČEZ pro východní Čechy Šárka Lapáčková Beránková. Výpadky evidují energetici také v Královéhradeckém kraji a na Vysočině.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama