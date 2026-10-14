Krčmář se vysmál Slavii za ostudu v Baku. Na sociálních sítích to okamžitě schytal

Zpackaný výkon fotbalistů Slavie v úterním utkání Ligy mistrů v ázerbajdžánském Baku si na sociálních sítích náležitě vychutnal biatlonista Michal Krčmář, který je známý svou náklonností k barvám rivalské Sparty. "Karma je zdarma," napsal stříbrný medailista v olympijských her 2018.
Vedoucí tým ligové soutěže ani na břehu Kaspického moře nedokázal prolomit prokletí z Ligy mistrů, které trvá už dvacet zápasů. Naposledy se Slavia radovala z vítězství v září 2007, kdy doma porazila rumunskou Steauu Bukurešť 2:1.
Na půdě nejslabšího účastníka milionářské soutěže mělo prokletí padnout, jenže znovu padla Slavia. Po špatném výkonu, hlavně v první půli. Druhý gól, kdy míč po chybě Markoviče prošel Mosesovi mezi nohama, pak bylo tragikomickým završením nepodařeného utkání.
A právě záběry z nešikovného zákroku nigerijského záložníka využil biatlonista Michal Krčmář k tomu, aby si rýpl červenobílých. Před druhý gól Sabahu přidal akci Emmanuela Ayaosiho, který si v nedávném ligovém derby pohrál s Matějem Rynešem a na sítích se stal opěvovaným slávistickým hrdinou. Sešívaní na Letné zválcovali Spartu 3:0.
„Karma je zdarma,“ napsal k sestřihu pětatřicetiletý biatlonista.
Jeho příspěvek okamžitě vyvolal smršť naštvaných příspěvků a reakcí. „Dej si pivo, pak něco trefíš,“ narážel jeden z uživatelů na to, že se Krčmář před čtyřmi lety ostře ohradil proti české praxi dát si po zápase půllitr chmelového nápoje. Další z nich parafrázoval slova sparťanského kapitána Adama Karabce, který prohru ve zmíněném derby hájil slovy, že domácí byli lepší. „A teď se ozve,“ narážel na Krčmáře.
Rodák z Vrchlabí však nakonec přeci jen zařadil zpátečku. „Ale já se nikomu nesměju… ba naopak… nesnáším, když někdo zesměšňuje výkon v jakémkoli sportu… jen jsem nastavil zrcadlo Slavií… to je celé,“ snažil se vysvětlit svůj post.
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