Zlost a hloupost, říká Nocar o kroku svazu. Buď se házená spojí, nebo si rozbije hubu

Česká házená má za sebou velký třesk. Mužský národní tým vzdal účast na mistrovství světa, kde se měl ukázat po šesti letech. Svaz přiřkl vinu realizačnímu týmu a odvolal trenéry Daniela Kubeše s Janem Filipem, načež sám rezignoval prezident Jaroslav Chvalný. O nastolené náladě plné napětí hovoří bývalý kapitán a později také manažer reprezentace Karel Nocar.

Jaká byla vaše první reakce, když jste se dozvěděl, že se Češi kvůli koronaviru a zraněním v týmu nezúčastní mistrovství světa?

Chápal jsem, že pokud pro fanoušky české házené je to velké zklamání, pak pro tým to musí být úplná katastrofa. Po tom, kolik času, práce a úsilí do toho museli investovat. Nikdo zvenku si to nedokáže představit. Měl to být společný vrchol celého týmu, muselo to pro ně být hrozné.

Chápal jste odřeknutí účasti jako nejvhodnější variantu?

Trenéry, realizační tým i hráče znám zblízka, nejsou to lidé duchem ani intelektem slabí. A z jejich kolektivního rozhodnutí vzešla zpráva pro svaz, že nejlepší bude nejet. Takže to beru jako nejlepší možné řešení v té chvíli, ať už to zvenku vypadá jakkoliv.

Nedalo se do Egypta odcestovat bez zasažených hráčů?

Šlo o to, že ještě před MS měl tým odehrát dva kvalifikační zápasy na mistrovství Evropy proti Faerským ostrovům. Trenéři chtěli sestavit i pro tato utkání co nejsilnější výběr, nějaké rozdělení na dvě poloviny nebylo v tomto ohledu možné. Ve finále se potom zvyšoval počet nakažených i zraněných, byla ohrožena minimální kvalita toho mužstva. Navíc hráči, kteří by mohli být nominovaní dodatečně, si všichni neprošli covidem. Bylo tam nebezpečí dalšího šíření a jsou případy, které nemají mírný průběh. Na prvním místě bylo zdraví hráčů.

Proč několik dní po odřeknutí účasti na šampionátu zareagovala exekutiva českého svazu tak razantně a odvolala trenéry Jana Filipa a Daniela Kubeše? Načež rezignoval i prezident Jaroslav Chvalný.

Je důležité si to říct v souvislostech. Realizační tým přednesl exekutivě návrh neúčastnit se MS, který exekutiva jednomyslně schválila. O týden později po vyžádání nějakých podkladů v hlasování pěti proti čtyřem shledala, že realizační tým je za to zodpovědný, a odvolala ho. Nezmínila žádné detaily, navenek to popsala za mě velmi mělce. Těch pět členů, kteří hlasovali pro odvolání, by to měli doplnit. Ten krok bude mít velký dopad, v házenkářském hnutí se zvedla vlna nepokoje. Rozumím, že ne všichni v rámci toho sportu se mají rádi, ale neměli by činit rozhodnutí ze zlosti a hlouposti.

Český svaz ve svém prohlášení svalil vinu na trenéry a uvedl, že svým selháním při přípravě na MS poškodili jméno české házené. Není to vůči Filipovi s Kubešem až nedůstojné?

(smích) Omlouvám se, ale tomu se opravdu nejde nesmát. To jsou lidé, kteří jsou za hranicemi České republiky neskutečně uznávaní. Jen pro připomenutí, Dan Kubeš vyhrál s Kielem Ligu mistrů, společně s Honzou Filipem vyhráli Pohár EHF s Nordhornem. Pro český nároďák toho jako hráči i trenéři udělali hrozně moc a my použijeme tato slova? Abychom byli schopní obhájit si nějaký krok. Ale asi si neuvědomujeme, co říkáme nahlas. Na vedoucích pozicích mnoha týmů na MS jsou hráči, jichž si v těch zemích opravdu váží. V tom se nachází odpověď.

Česká házená si přece kapacitně nemůže dovolit takto se vzdát spolupráce s osobnostmi typu Filipa a Kubeše, ne? Nejen kvůli jejich hráčskému renomé, ale i proto, jak coby trenéři zvedli národní výběr. Vždyť na ME před třemi lety dosáhli na historické šesté místo.

Přesně tak. Jedna věc jsou výsledky, druhá herní posun, který s týmem udělali. Mají zkušenosti ze špičkových klubů, snažili se je přenášet do reprezentace. Jak říkám, jejich odvolání je pro mě spojení zlosti a hlouposti.

Proč je svaz házené rozdělený na frakce, které brojí proti sobě?

Je to odraz toho, co teď prožívá celá česká společnost. Koukněme se na hokej, na fotbal, na celou republiku. Buď se vědomě sjednotíme, i když nevím, jestli jsme na to připravení. V hokeji to zvládli třeba Kanaďané po Naganu nebo Švédové kolem roku 2005, kdy dali nejlepší lidi dohromady a začali společně pracovat. Uvědomili si, že když budou bojovat proti sobě, nic nezmůžou. Anebo existuje druhá cesta, spoustu věcí se mění pod bičem božím. Takže se můžeme úplně roztřískat, rozbít si hubu naplno a pak jít odspodu.

Zmínili jsme šesté místo mužů na ME 2018, ženy byly na konci roku 2017 ve čtvrtfinále MS. Jenže jako by česká házená nedokázala těchto výsledků využít ke zviditelnění, mluví se o ní v negativním slova smyslu.

Souhlasím. Ty výsledky byly potvrzením cesty a struktury mládeže, které se v házené nastavily. Na tom se musí neustále pracovat. No, a pak se o házené nejvíce mluví ve spojení s takovými věcmi. Za mě je velmi špatně, že se to nedokázalo vyřešit interně a udělat promyšlený krok směrem k veřejnosti. Naopak je hrozně vidět, jak je to hnutí nehomogenní.

V kvalifikaci o ME 2022 na Slovensku a v Maďarsku čekají vedle Faerských ostrovů ještě Rusko a Ukrajina, čili nic lehkého. Navíc ve stavu, v jakém se nyní česká házená ocitla. Nechci malovat čerta na zeď, ale aby už tyto duely nepřinesly ono "rozbití huby".

Stoprocentně je to důležité z více pohledů. Aby hráči měli konfrontaci s největší kvalitou, aby byla házená vidět, aby se to využilo z hlediska marketingu. Máme přibližně pět týdnů do soustředění před kvalifikací a pro nového trenéra, jenž ještě není jmenovaný, to nebude jednoduchá situace. V plném složení bude mít ten tým možná čtyři tréninky a půjde do zápasu se silnými Rusy. Nevidím do hlavy lidem, kteří udělali tento krok, a nevím, jestli domýšleli vše, co bude následovat.

Vidíte vhodného kandidáta na trenérský post? Ideální by byl zřejmě Filip Jícha, který v prosinci s Kielem vyhrál coby kouč Ligu mistrů, ale ten má v Německu smlouvu do konce roku 2023 a o reprezentaci by nejspíš uvažoval až potom.

Je to ideální možnost, nicméně jsem přesvědčený o tom, že by se Filipovi do takového prostředí nechtělo. Navíc má obrovskou zodpovědnost v Kielu. Jedna věc je sehnat narychlo trenéra pro kvalifikaci, ale musí se i dál domyslet všechny souvislosti. Česká házená nastavila nějaký systém od nároďáku až po mládež, a to propojení směrem dolů by mělo zůstat. Vybrat správného člověka ve všech ohledech nebude jednoduché.

Pojďme ještě k probíhajícímu světovému šampionátu. Jak se vám egyptský turnaj líbí?

S diváky by to bylo samozřejmě lepší, egyptské haly jsou krásné, ale co se týče sportu samotného, je vidět, jak záleží na momentální formě. Znovu jsou v semifinále čtyři evropské týmy, avšak z nich jen Španělé byli v top čtyřce loňského Eura. Ve středu šla dvě čtvrtfinále MS do prodloužení, Dánsko s Egyptem dokonce do sedmiček, to byla doopravdy reklama na házenou. Překvapili mě Chorvati, kteří vůbec neukázali, co umí, hráli bez chuti. V semifinále jsou opravdu už ty nejlepší týmy, věřím, že nabídnou skvělou házenou. Nový formát ve 32 mužstvech místo 24 mi připadá zajímavý, házená tak zasáhne více lidí po světě a pořád se posouvá.

Egypťané s Dány sehráli neuvěřitelné čtvrtfinále. Na konci druhého poločasu i obou částí prodloužení přišel vždy naprostý zkrat jedné či druhé strany a pokračovalo se až do rozhodnutí v házení sedmiček.

Bylo vidět, jak obrovsky pracují nervy. Kdo s nimi dokáže ve chvílích, kdy jde o všechno, pracovat nejlépe, překlopí to na svou stranu. Nakupily se chyby, které bychom řekli, že takoví hráči ani nemohou udělat.

V semifinále jde dnes Francie proti Švédsku a Španělsko, úřadující evropský šampion, proti Dánsku, poslednímu mistru světa. Jak vidíte šance jednotlivých mužstev?

Půjde o denní formu a o to, kdo se dokáže lépe připravit. Nálepky favorita se v této fázi už smazávají. Francouzi vyhráli všech sedm zápasů a mají stoupající tendenci. Ačkoliv čtvrtfinále proti Maďarům bylo velmi upracované, Francouzi to zvládli. Švédové sice dvakrát remizovali, ale v posledních zápasech výrazně přehráli Rusy i Katařany, mohou být v pohodě. Jenže semifinále bude zase jiný zápas. Španělsko proti Dánsku to samé, vyrovnané utkání, které rozhodně aktuální forma a pohoda.