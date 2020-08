Karanténa pro celé týmy kvůli koronaviru končí ve všech sportech

Plošná karanténa pro celé týmy kvůli jednomu případu koronaviru bude zrušena ve všech sportech na všech úrovních, pokud ostatní členové týmu absolvují testy s negativním výsledkem.

Oznámil to předseda Národní sportovní agentury Milan Hnilička, který se na průlomové změně dohodl na dnešním jednání rady vlády pro zdravotní rizika.

Dosud platilo, že v případě pozitivního nálezu putoval na dva týdny do karantény celý tým, i když se u ostatních hráčů infekce neprokázala. To znemožnilo dohrání nejvyšší fotbalové ligy a výrazně by to komplikovalo jakékoli další soutěže v týmových sportech.

Nyní to už platit nebude. "V případě pozitivního nálezu covid-19 u člena sportovního týmu bude okamžitě testován celý tým a v případě negativních výsledků u ostatních bude izolován pouze daný jedinec a zbytek týmu může pokračovat v činnosti," uvedl Hnilička. Zdůraznil, že se to týká celého sportovního prostředí.