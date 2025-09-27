Neskutečný úspěch sakra malé země, je pyšný kapitán. V boji o bronz čeká gigant

Bulharsko podle očekávání táhli bratři Nikolovové. Jednadvacetiletý smečař Aleksandar zaznamenal 31 bodů, o tři roky mladší nahrávač Simeon měl díky své výšce 209 centimetrů také útočné a blokařské choutky a přidal dalších devět.
"Bylo to těžké. Jsou to hvězdy a zaslouženě nás nejen bratři Nikolovové, ale celý bulharský tým porazil. Myslím si ale, že jsme tam nechali všechno, co jsme mohli nabídnout a na co jsme dnes měli," řekl blokař Zajíček.
Bulhaři podle něj český tým přehráli nejen individuální, ale i týmovou silou. "Byli na nás skvěle takticky připravení a bylo těžké se dobývat do jejich obrany. Jsem na nás pyšný, že jsme se k tomu postavili tak, jak jsme se postavili, a jedeme dál. Chyběl nám možná jeden odražený balón, čapnutá bodovka, prostě maličké detaily. Kdybychom byli kousek nad nimi v koncovce, možná by se na nás i usmálo štěstí. Na těchto drobných věcech se to dnes prohrálo, ale jak říkám, splnili a nechali jsme tam všechno, na co jsme měli. Oni zaslouženě vyhráli, my prohráli a jede se dál," doplnil hráč extraligového Kladna.
Nevidí důvod, aby čeští volejbalisté byli po dnešní prohře skleslí. "Proč bychom měli mít hlavy dole… V Čechách i tady je spousta lidí, kteří nás podporují, a víme, že už teď jsme pro ně vítězové," řekl Zajíček.
"I když to nedopadne dobře, tlak na nás vyvíjen není. Pořád se z toho snažíme vymáčknout co nejvíc, užíváme si to, a když se to nepovedlo dneska, zítra je další den a třeba se to povede. Když se to povede, bude to super, když ne, bude nás mrzet, že neodjedeme s medailí, ale pořád na sebe musíme být pyšní a držet hlavu nahoře, protože jsme sakra malá země, která dokázala neskutečný úspěch. A bude to v nás žít dlouho," dodal dvaatřicetiletý volejbalista.
Trenér Jiří Novák považuje za zásadní, aby si jeho svěřenci přenesli do posledního zápasu na turnaji týmový výkon a soudržnost, které je zdobily na cestě do semifinále.
"Nemyslím si, že bychom to dnes odehráli špatně, ale oni nás ubránili. Trochu jsme se s tím prali a zdálo se mi, že jsme to chtěli moc vzít na sebe a zapomněli jsme trochu pracovat dohromady jako tým. Hledali jsme cestu, ale dneska jsme ji bohužel nenašli. Ale myslím, že už teď po zápase byl jasný pokřik: zítra je další zápas a půjdeme se rvát!," přiblížil rozpoložení svého mužstva.
Ten se v souboji o třetí místo utká s prvním, nebo druhým týmem světového žebříčku. Do druhého semifinále totiž los turnaje svedl Polsko a Itálii. Češi tak narazí na zklamaného z duelu, který je označován za předčasné finále.
"Zítra nás čekají ti nejlepší na světě, takže do zápasu budeme muset jít s klidnou hlavou. Nemáme co ztratit. Oni jsou favoriti, ať to bude ten, nebo ten. My můžeme jenom překvapit, jak jsme už všechny překvapili. Určitě je tato situace lepší, než být favorit, takže nám vyhovuje," řekl univerzál Marek Šotola.