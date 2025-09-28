Ostatní sporty

V slzách ukončil reprezentační kariéru. Už toho mám dost, líčí kapitán volejbalistů

před 5 hodinami
Kapitán volejbalistů Adam Zajíček po čtvrtém místě na mistrovství světa končí reprezentační kariéru. V rozhovoru pro Českou televizi ze šampionátu na Filipínách oznámil, že v národním týmu dnes s největší pravděpodobností odehrál poslední zápas. Dvaatřicetiletý blokař se chce více věnovat rodině.
Adam Zajíček na MS 2025
Adam Zajíček na MS 2025 | Foto: Reuters

Kladenský blokař těžko snáší dlouhé odloučení, které reprezentační akce přinášejí. Aktuální mistrovství světa, kde český národní tým vydržel až do samotného závěru, nebylo výjimkou.

"Stálo to za to, ale je to vykoupeno velkou cenou. Nevidět vlastní děti, jak rostou a jak se mění, tak to už za to nestojí asi, nebo v mých letech ne. Už to byl asi pro mě můj poslední zápas. Život jde dál. Já jsem spokojený se svou reprezentační kariérou," soukal ze sebe se slzami v očích.

Rozhodnutí opustit národní tým měl v hlavě celou sezonu. "Nedávno mě v tom syn utvrdil, když jsem se s ním loučil a začal poprvé plakat a říkal, že jedu za volejbalem a proč tam jezdím. Takže už toho mám dost, už to bolí," svěřil se Zajíček.

Už na rozhovor přišel dojatý. Čtvrté místo pro něj bylo hořkosladké. "Sice jsme furt pro některé legendy, ale čtvrté místo si myslím, že si nikdo moc nevzpomene. Na to třetí by si, myslím, lidé vzpomněli víckrát nebo častěji. Je to škoda. Čtvrté místo je hezké, ale je to málo," řekl o historickém úspěchu českého volejbalu od rozpadu federace.

Podobně jako v semifinále s Bulharskem dnes proti světovým jedničkám Polákům scházely maličkosti.

"Bylo to blízko, zároveň daleko. Trošku nám nepřálo štěstí v určitých momentech. Bojovali jsme, rvali jsme se. Já osobně jsem si to představoval trošku jinak, ať už můj osobní výkon, tak ten týmový. Ten byl skvělý, ale něco málo tam furt chybělo," přemítal Zajíček.

Sám mohl víckrát zablokovat nebo častěji uškodit soupeři agresivním podáním. Představoval si také lepší řešení situací po některých ubráněných míčích.

"Takové nuance. Nějak jsme se rozhodovali, nevyšlo to. V jiných zápasech to zase vycházelo. Kdyby to nevycházelo v tamtěch zápasech, tak nejsme teď v zápase o třetí místo. Je to takové vyvážené. Asi si zasloužíme to čtvrté místo, ale spokojený s ním nejsem," dodal Zajíček.

 
