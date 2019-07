Kanoistka Satková je juniorskou mistryní Evropy, Fišerová má čtyři medaile

před 2 hodinami

Kanoistka Gabriela Satková se stala juniorskou mistryní Evropy ve vodním slalomu. Její sestra Martina a kajakář Tomáš Zima získali v Liptovském Mikuláši stříbrné medaile v kategorii do 23 let. Bronz přidala k sobotnímu triumfu na kajaku Tereza Fišerová.

Gabriela Satková, která je úřadující juniorskou světovou šampionkou, předvedla ve finále čistou jízdu a druhou Elenu Borghiovou z Itálie porazila o téměř tři sekundy. Ze slovenského kanálu si brněnská závodnice odvezla zlato také z pátečního závodu kajakářských hlídek do 23 let.

"Nemůžu uvěřit, že jsem to dokázala. Byla jsem tak nervózní, že to snad ani víc nešlo. Vůbec to nechápu. Musím mít asi tolik štěstí, že to snad ani není možné. Myslím, že na Liptovský Mikuláš budu vzpomínat hodně dlouho," uvedla Gabriela Satková v tiskové zprávě.

Martina Satková, která stejně jako její mladší sestra kombinuje vodní slalom se závody ve sjezdu na divoké vodě, nestačila jen na Francouzku Marjorii Delassusovou. Obě zajely finále čistě, česká kanoistka zaostala za vítězkou o 1,45 sekundy.

"Se stříbrem jsem maximálně spokojená. Tu jízdu jsem si maximálně užila, ale když jsem dojela do cíle, nevěřila jsem, že to bude stačit na medaili. Holky dnes předváděly extrémně skvělé výkony. Myslím, že i zlato dnes bylo reálné, protože jsem tam udělala dvě chyby. Alespoň mám co zlepšovat do mistrovství světa," řekla Martina Satková.

Třetí Fišerová ztratila na Francouzku 3,30 sekundy vinou dvou doteků branek. "Byla jsem dost nervózní. Měla jsem pocit, že je na mě vytvářený takový tlak a neunesla jsem to. Ale ten bronz je vlastně super a doplnila jsem si sbírku medailí," uvedla Fišerová, která v Liptovském Mikuláši získala čtyři cenné kovy.

Zima byl druhý o 1,35 sekundy za domácím kajakářem Jakubem Grigarem.

Mistrovství Evropy juniorů a závodníků do 23 let ve vodním slalomu v Liptovském Mikuláši:

Muži do 23 let:

K1: 1. Grigar (SR) 87,80 (0 trest. sekund), 2. Zima -1,35 (0), …v semifinále 17. Maikranz (oba ČR).

Ženy do 23 let:

C1: 1. Delassusová (Fr.) 109,00 (0), 2. M. Satková -1,45 (0), 3. Fišerová (obě ČR) -3,30 (4).

Junioři:

K1: 1. Delassus (Fr.) 89,68 (0), …12. Krejčí (ČR) -52,13 (50).

Juniorky:

C1: 1. G. Satková 106,48 (0), …5. Kneblová (obě ČR) -9,60 (2).