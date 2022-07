Sestry Satkovy ani Heger s Chaloupkou na medaile v soutěžích kanoistů nedosáhli

Čeští kanoisté na dvojnásobný medailový zisk z předchozího mistrovství světa ve slalomu nenavázali, v Augsburgu se o nejlepší výsledky postarali sedmými místy Vojtěch Heger a obhájkyně bronzu Gabriela Satková.

Loňský světový šampion z bratislavského MS Václav Chaloupka skončil devátý, Martina Satková uzavřela finálovou desítku. Tituly získali domácí Němci, Sideris Tasiadis ke stříbru a bronzu z olympiád přidal premiérové zlato z MS, Andrea Herzogová navázala na prvenství z roku 2019.

Jednadvacetiletý Heger si premiéru v bojích o medaile na seniorském MS zajistil druhým místem v semifinále, rozhodující jízdu zvládl ale nepatrně pomaleji a navíc přidal dotek branky. Od medaile ho dělily dvě a půl sekundy.

"Bylo to neuvěřitelné, já jsem si to hrozně moc užil. Ještě tady v Augsburgu, před několika tisíci fanoušky. Kulisa byla neuvěřitelná a musím říct, že to bylo skvělé a zážitek do konce života," prohlásil Heger a poukázal na podporu osmi tisíc diváků.

Po povedeném semifinále přehnané medailové myšlenky v hlavě neměl. "Ale samozřejmě bych hrozně moc chtěl medaili. Když ji loni vyhrál Váša (Chaloupka), tak víme, že na ni máme, ale musí se to všechno sejít tak, jak má. Bohužel dneska tam v závěru přišly chybičky, takže na medaili jsem ještě neměl a právem si ještě musím počkat," dodal Heger.

Chaloupka si až v poslední brance připsal dvousekundovou penalizaci, ale i bez ní měl ke zopakování životního úspěchu daleko. "S finálovou jízdou spokojený nejsem. Myslím, že v druhé půlce mi trochu došlo a z toho se kupily technické chyby. Přiznám se, že dole už jsem byl trochu kožený a bohužel. Samozřejmě jsem mířil výš, ale jinak jsem spokojený," konstatoval Chaloupka. Ve finále chyběl stříbrný olympionik Lukáš Rohan, který nepostoupil ze semifinále.

Tasiadis se už v roce 2012 stal v Augsburgu mistrem Evropy, nyní na domácí trati triumfoval i na MS, z něhož měl dosud jen čtyři roky starý bronz. Druhý skončil už počtvrté v kariéře Slovák Alexander Slafkovský, který byl suverénně nejrychlejším kanoistou ve startovním poli, ale o zlato se připravil dvěma dotyky branek. Bronz také zůstal v Německu zásluhou France Antona.

Dvacetiletá Gabriela Satková na rozdíl od čisté semifinálové jízdy ve finále příliš chybovala. Osm trestných sekund za čtyři dotyky branek ji odsunuly mimo medailové pozice, za vítězkou zaostala o 10,15 sekundy, od bronzu ji dělilo necelých pět. "Já jsem tam udělala až moc chyb, penalizace osm trestných vteřin je strašně moc. Hrozně mě mrzí, že jsem to zakončila takhle," litovala Gabriela Satková.

"I kdybych nebyla na medailové pozici, tak bych byla spokojená, ale ty penalizace hodně mrzí. Na druhou stranu časy v semifinále byly dost dobré a někdy je dost těžké na to navázat, protože tady je kanál nevyzpytatelný a mění se dost. Člověk by od sebe chtěl hodně, kdyby chtěl úplně stejný čas a jízdu. Tak to prostě je," dodala Gabriela Satková, která mezi brankami 16 až 20 nezavadila jen o devatenáctku.

O tři roky starší sestra Martina se také nevyvarovala "šťouchů" a připsala si tři tresty. Nevyšla jí kombinace branek 8 a 9 a pak ještě ta předposlední. "Měla jsem to poněkud hůř najeté než minulou jízdu. Už obrovský válec nad tím mě rozhodil a nezvládla jsem se tak rychle vrátit do té určené stopy. Jak se tady voda mění, tak jsem neměla takovou rychlost, abych překonala proud. Když je člověk pomalejší než voda, tak spíš zápasí on. Věděla jsem, že je to špatné, ale je to finále a chtěla jsem tam nechat všechno a předvést co nejlepší výsledek," podotkla Martina Satková.

Do bojů o medaile nepostoupila ze semifinále česká jednička Tereza Fišerová.

Se stříbrem se stejně jako v sobotu v závodě kajakářek po porážce s jinou Němkou Ricardou Funkovou musela spokojit australská hvězda Jessica Foxová, olympijská vítězka a čtyřnásobná mistryně světa na C1. Bronz získala Britka Mallory Franklinová.

Mistrovství světa ve vodním slalomu v Augsburgu (Německo):

C1:

Muži: 1. Tasiadis (Něm.) 101,05 (0 tr. sekund), 2. Slafkovský (SR) -1,18 (4), 3. Anton (Něm.) -1,61 (0), …7. Heger -4,14 (2), 9. Chaloupka -6,02 (2), v semifinále 19. Rohan (všichni ČR).

Ženy: 1. Herzogová (Něm.) 111,72 (2), 2. J. Foxová (Austr.) -0,92 (0), 3. Franklinová (Brit.) -5,33 (2), …7. G. Satková -10,15 (8), 10. M. Satková -13,95 (6), v semifinále 19. Fišerová (všechny ČR).