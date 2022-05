Kanoista Martin Fuksa ovládl na SP v Račicích po pětistovce i kilometr

Kanoista Martin Fuksa vyhrál na Světovém poháru v Račicích po pětistovce i závod na olympijském kilometru. Na trati, na níž má z mistrovství světa pět stříbrných medailí, soupeře porazil o více než sekundu a připsal si třináctý triumf v seriálu.

Devětadvacetiletý Fuksa měl závod od startu bezpečně pod kontrolou a soupeřům nedal šanci. Nečekaně druhého Rumuna Catalina Chirilu porazil o 1,27 sekundy, třetí Maďar Balázs Adolf ztratil 2,38 sekundy. Až šestý skončil olympijský vítěz z Tokia Isaquias Queiroz z Brazílie.

"Od začátku se mi jelo dobře, věděl jsem, že jsem vepředu, dodávalo mi to sílu. Snažil jsem se co nejvíc šetřit síly na finiš, kdyby někdo zaútočil, abych byl ready. To se mi povedlo, posledních pár metrů jsem si mohl užít, projet cílem a pozdravit diváky," radoval se Fuksa.

Inspiroval ho sobotní zápas českých hokejistů na mistrovství světa s Norskem. "Viděl jsem Davida Pastrňáka, jak proměnil ten nájezd a vypadalo to strašně jednoduše. Říkal jsem si, že to chci udělat dneska stejně. A dopadlo to docela dobře," usmíval se poté, co poprvé od roku 2018 vyhrál kilometr na Světovém poháru.

Deblkajak Josef Dostál, Radek Šlouf si na olympijské pětistovce alespoň částečně spravil chuť po pokaženém semifinále, v němž byl daleko od bojů o medaile, vítězstvím ve finále C.

Na kilometrové trati se české deblkajaky Tomáš Sobíšek, Michal Kulich a Josef Záhora, Jakub Stejskal umístily na šestém a osmém místě. Kajakářky Anežka Paloudová a Adéla Házová se seřadily na šesté a sedmé příčce. Sedmou a osmou pozici obsadily deblkanoe Jiří Zalubil, Antonín Hrabal a Josef Havlík, Vojtěch Nováček.