Kanoista Fuksa zvítězil na Světovém poháru v Poznani na kilometru

Národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil počítá s tím, že plánované zavedení regulovaného trhu s konopím může skončit u Evropského soudu. Jde však podle něj o nejlepší možnost, protože prohibice prokazatelně nefunguje a přináší pouze náklady a rizika. Vobořil to řekl v Praze na sobotní konferenci Cannabis Summit. Návrh, který protidrogový koordinátor připravuje, počítá s povolením domácího i komerčního pěstování konopí, vznikem klubů pro jeho rekreační užívání i licencovaným prodejem v obchodech pro lidi nad 18 let.

Vznik přísně regulovaného trhu pro je součástí plánu boje proti závislostem, který začátkem dubna schválila vláda a zahrnuje také posílení prevence a léčby závislostí nebo vyšší zdanění návykových látek.

Národní koordinátor řekl, že by si přál, aby Sněmovna návrh schválila do konce roku, v ideálním případě by tak regulovaný trh mohl začít platit od roku příštího. S ohledem na evropskou legislativu a fakt, že česká vláda je nyní jediná, která v EU počítá s komercionalizací rekreačního užívání, je však podle něj pravděpodobné, že některá jiná členská země opatření napadne u Evropského soudu.