Kam na pohodovou lyžovačku? Na sjezdovky u přehrady, pod Pradědem nebo pod Myšákem

Zimní hory, sníh pod nohama a děti, které se učí první oblouky. Lyžování s rodinou může být krásným zážitkem – když zvolíte správné místo. Kam se tedy vydat a jak si dovolenou užít bez zbytečného stresu (a velkých výdajů)? Tady je v rámci projektu Generace bez pohybu, který připravuje Aktuálně.cz, pár tipů.
Některé resorty nejsou tak známé jako třeba Špindlerův Mlýn, ale za výhodnější ceny si v nich užijete super lyžovačku.
Rodinná výprava na sjezdovky není levnou záležitostí, proto si nejprve řekněme, jak ji udělat o něco levnější.
Malé děti často lyžují zdarma, online nákupy skipasů jsou skoro povinnost, neboť ušetří 10 až 15 procent z ceny, která je k mání u pokladen. Také platí: menší areály = menší ceny i menší stres.
A kdybyste chtěli špuntům kvůli jedné zimě pořizovat celou výbavu, zapomeňte na to, půjčení výbavy je mnohem ekonomičtější.
Mimo hlavní sezonu navíc řada ubytování nabízí skipas v ceně pobytu nebo zvýhodněné balíčky.
A teď už vzhůru na hory.
Lipno: první oblouky hrou
Lipno patří dlouhodobě mezi nejoblíbenější rodinné destinace. Mírné sjezdovky, široké tratě a moderní zázemí z něj dělají ideální místo pro úplné začátečníky.
Děti tu najdou výukové parky se zábavnými prvky, rodiče zase pohodovou atmosféru bez extrémních svahů.
Nezanedbatelné plus? Všechno je tu přehledné a děti se učí lyžovat spíš formou hry než drilu. Pojízdné koberce, barevné figurky a široké tratě dělají prostě z Lipna ideální místo pro první obloučky.
Pokud máte štěstí a zrovna je sněhová pokrývka i u rozlehlé přehrady, můžete se kolem ní prohánět na běžkách. A nezapomeňte si přibalit brusle. Protože když mrzne a hladina se změní v dostatečně pevný led, otevře se před vámi největší přírodní ledová plocha, na kterou v Česku můžete narazit.
Finanční náročnost? Lipno používá dynamické ceny skipasů, což znamená, že cena se liší podle termínu, vytížení a toho, kdy skipas koupíte online. Čím dřív, tím levněji. V lednu probíhá akce, že dospělí lyžují od 690 Kč/den a dětský skipas na speciální sjezdovku během všedního dne pořídíte už od 400 Kč.
Klínovec: moderní areál s rodinnou tváří
Největší středisko Krušných hor je skvělé pro rodiny, které hledají moderní lanovky, sjezdovky jako dálnice a dobrý poměr mezi cenou a kvalitou.
Klínovec servíruje zákazníkům několik dětských výukových zón a pohodové modré tratě ideální pro menší lyžaře.
Bonus navíc: díky snadné dostupnosti je Klínovec ideální i na kratší víkendový pobyt. Třeba cesta z Prahy až k lanovkám zabere hodinku a tři čtvrtě času.
Cena jednodenního skipasu: dítě 640 Kč, dospělý 1190 Kč. Rodinné skipasy nahrazují dynamické ceny skipasů podobně jako na Lipně.
Paseky nad Jizerou: Krakonoš a lyžníci
Tradiční horská vesnice evokuje návrat do časů Krakonoše a lyžníků. Klidná atmosféra a krásné výhledy jsou příjemným společníkem. Celkem 10 km sjezdovek uspokojí každého.
Převážně jde o modré a červené svahy, vhodné i pro rekreační lyžaře. Tratě jsou perfektně upravované s technickým zasněžováním (přes 50 procent tratí). Večerní lyžování bývá provozováno zejména na vybraných úsecích a dětských vlecích v určitých dnech sezony.
V areálu pendlují dvě čtyřsedačkové lanovky a několik vleků. Dětské parky se zábavnými zónami, pojízdnými pásy a lehkými trasami zaujmou všechny malé lyžaře. V lyžařské škole se o ně postarají vyškolení profesionálové.
Ve středisku jsou dva snowparky – jeden vhodnější pro zkušenější freestylery, druhý spíše pro děti a začátečníky. Ski servis a půjčovny vybavení s možností zapůjčení lyží, snowboardů i doplňků jsou nedílnou součástí zázemí. Občerstvení, kiosky a restaurace jsou přímo na svahu. Parkování je zdarma u dolních stanic lanovek.
Ceny za jednodenní skipas: dítě 560/530 Kč zakoupený online, dospělý 800/760, rodinný (2+2) 2160/2050 Kč.
Bílá: idyla v Beskydech
Ski Resort Bílá v Beskydech je známé celoroční turistické a sportovní středisko v krásném horském údolí obce Bílá. Opravdu ideální místo pro rodiny, milovníky sportu i přírody.
Okolní svahy jsou protkány více než šesti kilometry sjezdovek různé obtížnosti. Zasněžování sněhovými děly a večerní lyžování pod výborným osvětlením je samozřejmostí, podobně jako komfortní čtyřsedačková lanovka. V moderním snowparku nechybí překážky a skoky pro snowboardisty a freestyle lyžaře. Dětský park je vybavený pásy, kolotoči.
Když vás sjezdovky omrzí, můžete přeskočit do bílé stopy. Čekají na vás desítky kilometrů upravených běžeckých tras v nádherné přírodě. Půjčovny vybavení jsou přímo ve středisku.
Ceny? Děti zaplatí za den lyžovačky 340 Kč, rodič 900, junioři (11-17) 740. Půlden pro dítě vyjde na 180 Kč. Při nákupu online v e-shopu SKI Bílá můžete uplatnit slevu 10 procent.
Karlov: s bublinou v Jeseníkách
Krásný kout Jeseníků se nachází v obci Karlov pod Pradědem. Rodinné i sportovní lyžování se tu děje na dvou červených a jedné modré sjezdovce o celkové délce zhruba 2450 m.
Komu by to nestačilo, lze využít i další blízké části areálu jako Ski Karlov, Klobouk nebo Kopřivná. Dohromady je tak v oblasti možné pod jedním skipasem projet 10–12 km sjezdovek různých obtížností.
Čtyřmístná sedačková lanovka s bublinou proti větru, dešti a sněhu zaručuje, že na kopec vyjedete, aniž byste promokli nebo vám byla zima. Sjezdovky jsou pravidelně upravovány a v případě potřeby zasněžovány technickým sněhem.
O půjčovně vybavení přímo v areálu se nemusíme bavit. O možnosti výuky lyžování i na snowboardu platí totéž.
Pro zahřátí a pohlazení žaludku je nachystaný Ski bar s terasou s výhledem na sjezdovky a bistro pod Myšákem. Parkování je zdarma přímo u dolní stanice lanovky. Večer můžete využít i večerní lyžování.
A na běžkách můžete podniknout výlety na atraktivní blízké cíle – Praděd nebo Karlovu Studánku.
Ceny: denní skipasy pro dítě 606 Kč, pro dospělého 808 Kč. Rodinný jednodenní skipas (2+2) 2641 Kč.
Generace bez pohybu
Kde se provětrat na běžkách? Na české Aljašce, u Krakonoše nebo v ráji na Paprsku
Japonci už myslí i na rok 2100. Skutečným rájem je ale Kanada
„Omnikin černá!” Při kin-ballu si užije zábavu každý, Češi v něm navíc září
Síla party, hovory na rovinu a chyba jako kamarád. I to pomůže dětem ke sportu
Máte doma závisláka na počítačových hrách? Zde jsou signály, které to pomůžou zjistit
Jak vychovat Ronalda v Česku? Mezi vámi a Portugalskem není rozdíl, tvrdí experti
Tady hrozí červené karty i rodičům. I tak rostou budoucí sevillské hvězdy
Parkour už v mateřských školách. I tak rozhýbávají drobotinu ve Francii
Nestaňte se otroky fitness aplikací. Mohou demotivovat, varují vědci
ŽIVĚJsme na cestě k demokracii, míní Machadová. Chtěla by být venezuelskou prezidentkou
„Jsme už v prvních etapách skutečného přechodu k demokracii,“ řekla na tiskové konferenci po čtvrtečním setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem vůdkyně venezuelské opozice María Corina Machadová. Připustila, že by se v budoucnosti mohla stát venezuelskou prezidentkou.
Francouzská policie opět vyšetřuje Pelicota, mohl kromě manželky znásilnit i další
Francouzské policejní oddělení pro nevyjasněné případy zahájilo vyšetřování Dominiqua Pelicota, který byl odsouzen k 20 letům vězení za organizování hromadného znásilňování tehdejší manželky Gisèle Pelicotové. Cílem nového vyšetřování je zjistit, zda se Pelicot v minulosti nedopustil dalších závažných zločinů a zda neexistují další oběti. Agentuře AFP to v pátek sdělila francouzská prokuratura.
ŽIVĚUkrajina již nemá ani jednu plně funkční elektrárnu, oznámil ukrajinský ministr Šmyhal
Ukrajina kvůli ruským útokům již nemá ani jednu plně funkční elektrárnu. V pátek to sdělil ukrajinský ministr energetiky Denys Šmyhal, uvedla zpravodajská televize ntv. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podle portálu listu Ukrajinska pravda prohlásil, že Ukrajina nedokáže pokrýt více než třetinu energetických potřeb. Země chce kvůli energetické krizi dovážet více elektřiny.
„Všichni trpí.“ Ukrajincům doslova dochází energie, situace je kritická
Teploty na Ukrajině padají hluboko pod nulu. Čím dál více obyvatel je pak kvůli ruským útokům v těžkých mrazech bez dodávek tepla i elektřiny. A to i desítky hodin. Ukrajinský prezident se rozhodl vyhlásit stav nouze v energetickém sektoru. Deník Aktuálně.cz mluvil s Ukrajinkou Aljonou Budagovskou z organizace Člověk v tísni, která situaci zažívá na vlastní kůži.
Kupka je hodně jako Fiala, Ivan si musí ještě počkat. Vlivný expolitik hodnotí kongres ODS
ODS nebyla připravená na vládnutí, je rozbředlá a vládne v ní ohlušující ticho. Vítá kandidaturu Radima Ivana, která rozvíří stojaté vody v ODS. Martina Kupku považuje za dobrého ministra, ale příliš navázaného na éru Petra Fialy. Bývalý místopředseda ODS a ministr vnitra Ivan Langer vstoupil do předvolebního dění v ODS zveřejněním tzv. Olomouckých artikulů, které formulují konzervativní vizi ODS.