Kajakářka Hilgertová se kvalifikovala alespoň do závodů Světového poháru

před 1 hodinou

Účast na mistrovství Evropy ani na světovém šampionátu si Štěpánka Hilgertová na nominačních závodech na Trnávce nevyjela, radost však může mít alespoň z kvalifikace do Světového poháru.

Želiv - Štěpánka Hilgertová se dostala do českého týmu pro Světový pohár díky dnešní druhé pozici v závěrečném nominačním závodě na Trnávce u Želivi. Kvůli jednomu dotyku branky nestačila jen na úřadující mistryni světa Kateřinu Kudějovou.

Devětačtyřicetiletá Hilgertová získala stejně bodů jako Barbora Valíková, ale menší procentuální odstupy za vítězkou nakonec rozhodly v její prospěch. Má jistotu startu v prvních třech dílech Světového poháru. Pokud by pak byla v průběžném pořadí seriálu nejhorší z českých kajakářek, mohla by ji pro zbytek sezony nahradit závodnice do 23 let.

Už po třetím kvalifikačním závodě bylo jasné, že tři místa pro evropský a světový šampionát mezi kajakářkami obsadí Kudějová, Karolína Galušková a Amálie Hilgertová, devatenáctiletá neteř slavnější Štěpánky.

Mezi kajakáři pojede pouze Světové poháry stříbrný olympijský medailista z Londýna Vavřinec Hradilek. V nominaci skončil čtvrtý za předkvalifikovaným bronzovým olympijským medailistou Jiřím Prskavcem, Ondřejem Tunkou a Vítem Přindišem, kteří si zajistili účast na MS a ME.

Dnešní páté místo pomohlo k nominaci v kategorii kanoistů juniorskému mistru Evropy a vicemistru světa z loňského roku Matyáši Lhotovi. Pouze na čtvrté místo se dnešní výhrou posunul Václav Chaloupka. Kvůli větším odstupům za vítězi v jednotlivých závodech zůstal za Michalem Jáněm.

Na ME a MS budou deblkanoím ve složení Ondřej Karlovský, Jakub Jáně a Jonáš Kašpar, Marek Šindler krýt záda Tomáš Koplík a Jakub Vrzáň. Díky menším odstupům odsunuli na čtvrtou příčku Vojtěcha a Tomáše Hegerovy.