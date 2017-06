Kajakáři získali na ME ve vodním slalomu zlato v závodě hlídek

před 39 minutami

Tým českých kajakářů ve složení Jiří Prskavec, Ondřej Tunka a Vít Přindiš vybojoval zlato na mistrovství Evropy. Závěrečný závod hlídek singlkanoistů musel být kvůli bouřce nad slovinským kanálem odložen. Začít měl v 17:10.

Tacen - Tři cenné kovy získali čeští vodní slalomáři v úvodním dnu finálových soutěží na mistrovství Evropy v Tacenu v závodech hlídek. Nejcennější medaili vybojovali kajakáři, kteří zvítězili stejně jako loni v Liptovském Mikuláši. Tým ve složení Jiří Prskavec, Ondřej Tunka a Vít Přindiš porazil druhé Francouze o 45 setin sekundy.

Kajakářům se vydařila už čtvrteční kvalifikace, kterou Přindiš vyhrál, Prskavec byl třetí a Tunka jedenáctý. V pozměněné sestavě, ve které Tunka nahradil Vavřince Hradilka, na evropském šampionátu navázali na loňský triumf. "Tady nejde jet na sto procent, ale myslím, že jsme se tomu optimu docela přiblížili. Jsem rád, že to vyšlo," řekl po závodě novinářům Prskavec.

Bronzové medaile přidali deblkanoisté Ondřej Karlovský a Jakub Jáně, Jonáš Kašpar s Markem Šindlerem a Tomáš Koplík s Jakubem Vrzáněm, třetí skončily i kanoistky Tereza Fišerová, Monika Jančová a Eva Říhová. Kajakářkám závod nevyšel a po neprojetí jedné branky obsadily osmé místo. Chuť po nevydařené kvalifikaci si tak nespravila devětačtyřicetiletá Štěpánka Hilgertová, která se na ME dostala jako náhradnice za Karolínu Galuškovou.

"Nevím, co se stalo. To byl snad úplně nejhorší závodnický den, co pamatuju, nebo určitě jeden z nejhorších. Dost často to bylo tak, že když mi nevyšlo individuálně, že jsme to aspoň trochu spravily v hlídkách. Dneska to bylo všechno hodně špatně. Radši na ten den co nejrychleji zapomenout," řekla Hilgertová.

