Emotivní triumf Přindiše. Ve finále si nadával do troubů, nakonec bere z ME zlato

Kajakář Vít Přindiš je podruhé mistrem Evropy ve vodním slalomu. V italské Ivree čistou jízdou navázal na titul z roku 2019.

Na evropském trůnu vystřídal krajana Jiřího Prskavce, který po velké chybě ve finále skončil sedmý. Vavřinec Hradilek byl čtvrtý s více než třísekundovou ztrátou na bronzového Slovince Petera Kauzera.

Dvaatřicetiletý Přindiš měl v cíli ohromnou radost z času 81,90 sekundy. Rychlejší byl dnes do té doby jen Felix Oschmautz v semifinále. Nikdo ze šesti zbývajících soupeřů se před českého reprezentanta nedostal. Mladý rakouský vítěz semifinále poslední jízdu pokazil a skončil šestý. Přindiš vyhrál o tři čtvrtě sekundy před domácím Giovannim de Gennarem.

"Je to pro mě strašně důležité a emotivní vítězství. Loni jsem byl opravdu hodně zklamanej v Praze, kde jsem byl po lehkém šťouchu šestý," radoval se v rozhovoru pro Českou televizi. Ani ve finále se stejně jako v kvalifikaci nevyhnul chybě při nájezdu do osmnácté branky. "Naštěstí v tom finále ta chyba byla nejmenší. Říkal jsem si, že jsem, s prominutím, trouba. Naštěstí kluci nebyli rychlejší než já," líčil vicemistr světa z roku 2017. Ivrea mu v poslední době sedí, před čtyřmi lety zde vyhrál i závod Světového poháru.

To úřadující mistr světa Prskavec na této specifické trati závodil poprvé. Ve finále doplatil na velký náklon a "šťouch" ve čtrnácté brance, po které ho proud unesl daleko pod protivodnou patnáctku. "Byla to velká chyba. To se v takovém závodě moc dojíždět nedá," poznamenal bronzový olympijský medailista z Ria 2016. Na vítězného krajana ztratil pět a půl sekundy. Hlavní závod ho ale čeká v létě při OH v Tokiu.

Nepopulární čtvrtá pozice zbyla na stříbrného olympijského medailistu z Londýna 2012 Hradilka. Nejzkušenější z českých reprezentantů s výkonem nebyl spokojený. "Ten spodek byl hroznej. Zase mi docházely síly. Výsledek je lepší než výkon," řekl.

V kategorii kajakářek vystřídala Kateřinu Minařík Kudějovou na evropském trůnu Rakušanka Corinna Kuhnleová. Mistryně světa z let 2010 a 2011 získala po čtyřech letech druhý evropský titul. Vyhrála o 47 setin před Slovinkou Evou Tercejlovou, bronz vybojovala Němka Ricarda Funková. Češky včetně obhájkyně titulu Kudějové do finále nepostoupily.

Mistrovství Evropy ve vodním slalomu v Ivree (Itálie):

Muži:

K1: 1. Přindiš (ČR) 81,90 (0 trestných sekund), 2. De Gennaro (It.) -0,75 (0), 3. Kauzer (Slovin.) -1,02 (0), 4. Hradilek -4,16 (0), …7. Prskavec (oba ČR) -5,51 (2).

Ženy:

K1: 1. Kuhnleová (Rak.) 91,42 (0), 2. Terčeljová (Slovin.) -0,47 (0), 3. Funková (Něm.) -3,92 (4), …v semifinále 15. Galušková, 26. Vojtová, 28. Minařík Kudějová (všechny ČR).