Prskavec po čtvrtém místu z Bratislavy vede Světový pohár, kanoistkám se nedařilo

před 1 hodinou

Kajakář Jiří Prskavec obsadil na Světovém poháru ve vodním slalomu v Bratislavě čtvrté místo. Po druhé příčce z úvodního závodu v Londýně se sice tentokrát na medailové příčky nevešel, v průběžném pořadí seriálu se ale ujal vedení. Vyhrál domácí Andrej Málek, který se prosadil na stupně vítězů poprvé.

Prskavec si po finále posteskl nad nevydařenou horní částí trati, kde ztratil čas. "Věděl jsem, že když chci dosáhnout na medaile, musím tu 22 zkrátit. Udělal jsem to, zdvihla se tam voda a šťouchl jsem ji a nakonec tu medaili nemám. Bohužel to bylo o ten jeden šťouch," konstatoval. "Ta trať obecně je prostě těžká a ty chyby přicházejí i díky obtížnosti trati. Ale myslím, že celkově ta jízda nebyla úplně špatná, ale ta chyba nahoře byla obrovská a s tím se o medaile jezdit nedá," dodal.

Další český reprezentant Vít Přindiš skončil ve finále sedmý. Třicetiletý mistr Evropy si původně připsal stejně jako Prskavec dvě trestné vteřiny za dotyk v protivodné 22. brance a byl šestý, nakonec mu ale přibyla ještě padesátisekundová penalizace za neprojetí protivodné čtrnáctky. Vavřinec Hradilek nepostoupil ze semifinále.

"Ta jízda byla dobrá až do půlky, kde mi to začalo trošku utíkat z ruky," uznal Přindiš. "Jsem spíš zklamaný, že jsem musel v druhé půlce riskovat a kupily se chyby, zvlášť v poslední protivodě, kde jsem hloupě šťouchl. Oproti Londýnu je to výrazné zlepšení, ale je ještě stále co zlepšovat," připomněl úvodní závod SP, kde do finále neprošel.

Finále kanoistek bylo v Bratislavě bez české účasti. Eva Říhová obsadila v dopoledním semifinále 13. místo, od elitní desítky ji dělilo 3,10 sekundy. Kateřina Havlíčková byla patnáctá. Na vydařenou kvalifikaci nenavázala Tereza Fišerová, která skončila s deseti trestnými sekundami na 18. místě. Vyhrála Francouzka Claire Jacquetová.

"Jsem hodně naštvaná, ale nedá se s tím už nic dělat. Ťukla jsem jedničku a tím to už asi začalo. Jelo se mi fakt dobře, cítila jsem se dobře, trať se mi líbila a měla jsem z ní respekt, takže vůbec nechápu, co se tam teď dělo," řekla Fišerová, která se nyní chystá na evropský šampionát do 23 let v Liptovském Mikuláši. "Cítím se ve formě, tak uvidíme, jak mi to tam sedne," dodala.

Závody SP ve vodním slalomu v Bratislavě:

Muži:

K1: 1. Málek (SR) 88,54 (0 trest. sekund), 2. Pasiut (Pol.) -0,12 (0), 3. Neveu (Fr.) -1,59 (0), 4. Prskavec -2,96 (2), …7. Přindiš -53,81 (52), v semifinále 19. Hradilek (všichni ČR).

Průběžné pořadí SP (po 2 z 5 závodů): 1. Prskavec 99, 2. Pasiut 96, 3. Aigner (Něm.) 90, …15. Hradilek 53, 17. Přindiš 48.

Ženy:

C1: 1. Jacquetová (Fr.) 112,15 (4), 2. Doriaová Vilarrublaová (And.) -0,17 (6), 3. Satilaová (Braz.) -1,65 (4), …v semifinále 13. Říhová, 15. Havlíčková, 18. Fišerová (všechny ČR).

Průběžné pořadí SP (po 2 z 5 závodů): 1. Jacquetová 100, 2. Herzogová (Něm.) 88, 3. Foxová (Austr.) 82, …6. Fišerová 67, 14. Říhová 55, 22. Havlíčková 37.