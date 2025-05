Česká paráda. Prskavec je mistrem Evropy, Satková má stříbro

Kajakář Jiří Prskavec se stal posedmé mistrem Evropy ve vodním slalomu. Stříbro přidala Gabriela Satková, která dosud slavila úspěchy především na kánoi.

Na olympijské trati u Paříže vyhrál Prskavec o 1,21 vteřiny před domácím Titouanem Castryckem a celkově získal desátou evropskou medaili; ve sbírce má ještě tři bronzy.

Olympijský vítěz z Tokia nechal ve Vaires-sur-Marne zapomenout na zklamání z osmého místa na loňských pařížských hrách.

Ve finále předvedl excelentní čistou jízdu a čekal, jak si povedou jeho soupeři. Nakonec ho nepředstihl ani suverénní vítěz semifinále Castryck, který skončil druhý. Bronz získal Slovinec Martin Srabotnik.

Na evropský trůn se Prskavec vrátil po dvou letech, naposledy ovládl v roce 2023 šampionát konaný v rámci Evropských her v Krakově.

"Myslím, že mám na Evropě trochu štěstí. Tohle je pro mě výjimečné, je to pro mě první medaile ve Francii. Znamená to hodně a jsem super šťastný," řekl v televizním rozhovoru.

První evropský titul Prskavec, který v neděli oslaví 32. narozeniny, získal už v roce 2013.

To třiadvacetiletá Satková na kajaku na evropském šampionátu debutovala. Do reprezentace se dostala už loni, ale na ME tuto kategorii vynechala, aby se soustředila na boj o účast na OH na kánoi.

Do finále Satková postoupila až jako jedenáctá, ale v boji o medaile byla navzdory dvěma trestným sekundám za dotek 17. branky o více než pět sekund rychlejší než v semifinále.

Nakonec ji porazila jen Němka Ricarda Funková, jež třetí evropský titul získala s více než třísekundovým náskokem.

Satková ve Francii přidala stříbro ke zlatu z hlídek. Bronz v závodě kajakářek získala Slovenka Zuzana Paňková.

Odpoledne bude Satková obhajovat stříbrnou medaili mezi kanoistkami, v této kategorii je také mistryní Evropy z roku 2020.

Prskavcovým maximem na kánoi, které se věnuje od roku 2022, je na ME čtvrtá příčka z roku 2023.

Žádný další český zástupce v kajakářských finále nebyl. Jan Bárta a Jakub Krejčí vypadli už v páteční kvalifikaci, Antonie Galušková a Lucie Nesnídalová nepostoupily z dnešního semifinále.

Oba čeští medailisté budou ještě dnes odpoledne závodit v semifinále a případně finále kategorie C1.