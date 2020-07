Dostál chce v Račicích útočit na rekord, místo soupeřů si představí Maďary či Dány

Rychlostní kajakář Josef Dostál má v současnosti pocit, že na vodě létá, a jako každý rok si v přípravě vylepšuje osobní rekordy. V těchto dech se měl aklimatizovat v Tokiu na olympijský závod, ale hry pod pěti kruhy jsou kvůli koronaviru o rok odloženy, a tak od čtvrtka ukáže své kvality na mistrovství republiky v Račicích.

Trojnásobný olympijský medailista se představí celkem pětkrát. Na kajaku pojede olympijský kilometr individuálně a na deblkajaku s Radkem Šloufem, doplňkově absolvuje 500 a 200 metrů a do čtyřkajaku usedne na pětistovce.

"Byl bych zklamaný, kdybych všechno nevyhrál," řekl Dostál novinářům. "Chci si dokázat formu, takže mi nebude stačit jet na vítězství, ale budu se snažit podávat co nejlepší výkony. Atmosféru olympiády si zkusím navodit sám a představit si, že kluci jsou Maďaři, Portugalci, Dánové, kteří mi chtějí vzít olympijské zlato."

Doma nemá konkurenci a i na tréninku slýchá, že se s ním nedá jezdit. "V posledních pár dnech mi to na vodě lítá," pochvaloval si Dostál. Proto se nebál vyhlásit, s jakým náskokem zkusí vyhrávat. "Kilák a pětistovku o dvoje bojky, to je dvacet metrů, a dvoustovku aspoň o půl vteřiny. To jsou dost ambiciózní cíle, když bude zaďák (zadní vítr). A když bude proťák, tak bych to všechno zdvojnásobil," uvedl.

Stanovil si ještě jeden cíl. V případě dobrých podmínek by chtěl atakovat světový rekord na pětistovce. Touží vylepšit čas Němce Toma Liebschera 1:35,104. "Račice nejsou ideální místo pro rekord, ale je tam teď teplá voda, loď líp klouže, a kdyby byl zadní vítr, čas by se dal stlačit možná i pod 1:34," odhadl Dostál.

Závodit bude na nové lodi, s kterou se stále ještě sžívá. "Malinko mám problém s kormidlováním, má jiné uchycení tzv. téčka. Ale zajel jsem na ní všechny své rekordní časy, takže se těším, jak to bude vypadat na závodech," řekl.

S odložením olympijských her o rok se vypořádal už dávno. Navíc mu za rok bude 28 let, což by měl být ideální kajakářský věk. "Nejsem pověrčivý, abych tomu úplně věřil, ale někde vzadu v hlavě to za rok mít budu," podotkl Dostál s úsměvem.

Trénink bez sezonního vrcholu mu nevadil. Motivací mu je kanoistika jako taková. "Tak mě baví, že mi nedělá problém přijít na trénink, odmakat si to a odejít. Jsem rád, že můžu dělat, co mě baví, a neomezujeme mě společenská situace," uvedl.

Navíc našel i pozitiva sezony bez olympijských her či jiné světové akce. Vyčistil si hlavu. "Je důležité si psychicky odpočinout a to se právě stalo. Naučil jsem se muškařit, užíval jsem si léto a chodil na zmrzlinu. Musím říct, že tyhle věci mi léto zpříjemnily a už se těším, až se na podzim vrhnu do tréninku," řekl Dostál.