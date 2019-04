Juniorští squashisté mají bronz z evropského šampionátu

před 9 hodinami

Čeští squashisté získali na juniorském mistrovství Evropy v Praze bronzové medaile v soutěži družstev.

V utkání o třetí místo porazili 2:0 na zápasy Irsko. O body se postarali Marek Panáček a vítěz soutěže jednotlivců Viktor Byrtus, který na turnaji neztratil ani set.

Domácí tým v základní skupině přehrál Izrael, Skotsko, Maďarsko i Belgii a ve čtvrtfinále si poradil s Francií. V semifinále ale čeští hráči narazili na nejvýše nasazenou Anglii a podlehli 1:2. Angličané ve finále zvítězili 2:0 nad Švýcarskem.

Český squash získal na juniorském ME týmů do 19 let bronz potřetí za sebou. "Máme štěstí na generaci, posledních šest let přivážíme z juniorských akcí medaile. Bylo vidět, že z Viktora měli soupeři velký respekt. I když se na něj chtěli vytáhnout, ukázal jim, že je pánem na kurtu. Je to velký evropský talent," řekl v tiskové zprávě reprezentační trenér Jan Mutina.