Sport

Judista Krpálek se utká o evropské zlato, má už jistotu osmou medaili

ČTK

Judista Lukáš Krpálek je ve finále mistrovství Evropy a bude mít osmou medaili z kontinentálních šampionátů. Dvojnásobný olympijský vítěz se dnes v Tbilisi utká o titul s domácím Gruzíncem Guramem Tušišvilim.

Lukáš Krpálek
Foto: CTK
Pětatřicetiletý Krpálek už má jistotu, že vylepší loňský bronz. Na svém patnáctém ME na úvod svedl vyrovnaný souboj s Němcem Lossenim Konem, kterého porazil na ipon až v první minutě nastavení.

Ve čtvrtfinále mu naopak dvacetiletý Rumun Darius Dore vzdoroval jen necelou půlminutu, než Krpálek na zemi souboj ukončil.

V semifinále český reprezentant narazil na Poláka Grzegorze Teresiňského. Od začátku byl aktivnější, úspěšnou akcí zhruba po dvou minutách duelu získal ipon a zajistil si vysněné finále proti domácí hvězdě.

Odpoledne bude útočit na svůj čtvrtý evropský titul, naposledy triumfoval v Tel Avivu 2018.

Nejnovější
Premiér Andrej Babiš

Budeme dělat pragmatickou zahraniční politiku. Ta hodnotová jen poškodila naše firmy, řekl Babiš

Vláda bude dělat pragmatickou zahraniční politiku, ne hodnotovou, která víceméně nic nepřinesla, řekl v neděli premiér Andrej Babiš (ANO). Uvedl to na sociální síti k rozhodnutí kabinetu neposkytnout předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi (ODS) vládní letoun k cestě s podnikateli na Tchaj-wan. Babiše za toto odmítnutí kritizovali zástupci opozičních stran, Vystrčil přislíbil vyjádření příští týden.

People attend an anti-Israeli and U.S rally in Tehran

„Jsme pro válku, jestli díky ní padne režim,“ říká íránský medik, který studuje v Česku

„Mám pocit, že žiju dvojí život. Protože můj normální život tady nekončí, všechno se děje dál. A pak se vrátím domů a volám rodině,“ popisuje v rozhovoru pro deník Aktuálně íránský občan, který žije v Česku. Mluví o nynější situaci v Íránu, o svém životě a také o tom, jaké to je, obávat se o rodinu vzdálenou tisíce kilometrů, jež se denně potýká s válkou.

