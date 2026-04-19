Judista Krpálek se utká o evropské zlato, má už jistotu osmou medaili

Judista Lukáš Krpálek je ve finále mistrovství Evropy a bude mít osmou medaili z kontinentálních šampionátů. Dvojnásobný olympijský vítěz se dnes v Tbilisi utká o titul s domácím Gruzíncem Guramem Tušišvilim.
Pětatřicetiletý Krpálek už má jistotu, že vylepší loňský bronz. Na svém patnáctém ME na úvod svedl vyrovnaný souboj s Němcem Lossenim Konem, kterého porazil na ipon až v první minutě nastavení.
Ve čtvrtfinále mu naopak dvacetiletý Rumun Darius Dore vzdoroval jen necelou půlminutu, než Krpálek na zemi souboj ukončil.
V semifinále český reprezentant narazil na Poláka Grzegorze Teresiňského. Od začátku byl aktivnější, úspěšnou akcí zhruba po dvou minutách duelu získal ipon a zajistil si vysněné finále proti domácí hvězdě.
Odpoledne bude útočit na svůj čtvrtý evropský titul, naposledy triumfoval v Tel Avivu 2018.
