Svéráz Procházka fascinuje Ameriku. Píší o "legendárním rváči", okouzlil i soupeře

O Procházkově popularitě za mořem už není nutné pochybovat. I před kláním s domácím bijcem je Čecha všude plno.
"Khalil Rountree Junior se chce vyhnout tomu, aby se s legendárním rváčem Jiřím Procházkou dostal do krvavé války. A je to pochopitelné," napsal deník USA Today.
"Procházka si vydobyl skvělou reputaci. Zúčastnil se řady velmi násilných duelů, kde často dochází k velmi násilným ukončením z jeho strany," pokračoval deník.
Čech bude favoritem.
V rankingu polotěžké divize je momentálně na třetí pozici za Ankalajevem a Pereirou. O tři roky starší Rountree je o dvě příčky za ním, poměrně ale nadchl svým loňským výkonem v titulovém duelu proti Pereirovi, přestože prohrál. Podobně jako Procházka si pak poradil s Jamahalem Hillem.
Oba soupeři o sobě navzájem hovoří s velkým respektem a bez jakýchkoli urážek či "trashtalku".
"Jiřího po osobní stránce příliš neznám. Ale z toho, co jsem měl možnost vypozorovat, mi připadá jako dobrý a kultivovaný chlap," prohlásil Rountree v rozhovoru pro MMA Junkie.
"Myslím si, že jsme všichni viděli, co udělal pro ženu, která bojovala s rakovinou a na jejíž podporu si oholil vlasy. Projevil tím velkou lásku i fanouškům. Navíc je to chytrý chlap," zastavil se Američan u Procházkova studijního úspěchu na Masarykově univerzitě v Brně.
Právě celá řada mimosportovních aktivit nadchla i populární moderátorku UFC Ninu Marii Daniele.
V uvolněném rozhovoru s Procházkou poukázala na to, jak český fighter vystupuje mimo klec.
"Máš tolik bočních projektů. A vždy je to něco, co tě nějak posune dál a udělá z tebe lepšího člověka. Jen tak si mezitím vystuduješ vysokou školu, uplaveš třicet metrů pod ledem bez vybavení jako maniak. Chápeš? Děláš všechny tyhle věci a současně se pereš v kleci. Jsi opravdu cool týpek," rozplývala se.
Procházka se skoro začervenal a vysvětlil: "Potřebuju to dělat. Udržuje mě to naživu. Chci mít nějaký účel a člověk musí zlepšovat sám sebe."
Duel mezi českou MMA ikonou a jeho americkým soupeřem se uskuteční v Las Vegas v rámci akce UFC 320 ze soboty na neděli. Přibližný start zápasu se odhaduje na pátou hodinu ranní středoevropského času.