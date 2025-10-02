Ostatní sporty

Svéráz Procházka fascinuje Ameriku. Píší o "legendárním rváči", okouzlil i soupeře

Aleš Vávra Aleš Vávra
před 33 minutami
Fanoušci už odpočítávají poslední hodiny, Jiřího Procházku čeká v Las Vegas osmý zápas v UFC. Český bojovník zatím v rámci elitní světové ligy prohrál jen dvakrát, v obou případech s gigantem polotěžké divize Brazilcem Alexem Pereirou. Souboj s Američanem Khalilem Rountreem by dvaatřicetiletého Čecha mohl přiblížit dalšímu titulovému boji.
Jiří Procházka na tréninku před svým osmým duelem v UFC.
Jiří Procházka na tréninku před svým osmým duelem v UFC. | Foto: BJP

O Procházkově popularitě za mořem už není nutné pochybovat. I před kláním s domácím bijcem je Čecha všude plno.

"Khalil Rountree Junior se chce vyhnout tomu, aby se s legendárním rváčem Jiřím Procházkou dostal do krvavé války. A je to pochopitelné," napsal deník USA Today.

"Procházka si vydobyl skvělou reputaci. Zúčastnil se řady velmi násilných duelů, kde často dochází k velmi násilným ukončením z jeho strany," pokračoval deník.

Čech bude favoritem.

V rankingu polotěžké divize je momentálně na třetí pozici za Ankalajevem a Pereirou. O tři roky starší Rountree je o dvě příčky za ním, poměrně ale nadchl svým loňským výkonem v titulovém duelu proti Pereirovi, přestože prohrál. Podobně jako Procházka si pak poradil s Jamahalem Hillem.

Oba soupeři o sobě navzájem hovoří s velkým respektem a bez jakýchkoli urážek či "trashtalku".

"Jiřího po osobní stránce příliš neznám. Ale z toho, co jsem měl možnost vypozorovat, mi připadá jako dobrý a kultivovaný chlap," prohlásil Rountree v rozhovoru pro MMA Junkie.

"Myslím si, že jsme všichni viděli, co udělal pro ženu, která bojovala s rakovinou a na jejíž podporu si oholil vlasy. Projevil tím velkou lásku i fanouškům. Navíc je to chytrý chlap," zastavil se Američan u Procházkova studijního úspěchu na Masarykově univerzitě v Brně.

Právě celá řada mimosportovních aktivit nadchla i populární moderátorku UFC Ninu Marii Daniele.

"Pro mnohé noční můra." Procházkův extrémní mrazivý kousek zaujal i ve světě

Jiří Procházka uplaval 30 metrů pod ledem

V uvolněném rozhovoru s Procházkou poukázala na to, jak český fighter vystupuje mimo klec.

"Máš tolik bočních projektů. A vždy je to něco, co tě nějak posune dál a udělá z tebe lepšího člověka. Jen tak si mezitím vystuduješ vysokou školu, uplaveš třicet metrů pod ledem bez vybavení jako maniak. Chápeš? Děláš všechny tyhle věci a současně se pereš v kleci. Jsi opravdu cool týpek," rozplývala se. 

Procházka se skoro začervenal a vysvětlil: "Potřebuju to dělat. Udržuje mě to naživu. Chci mít nějaký účel a člověk musí zlepšovat sám sebe."

Duel mezi českou MMA ikonou a jeho americkým soupeřem se uskuteční v Las Vegas v rámci akce UFC 320 ze soboty na neděli. Přibližný start zápasu se odhaduje na pátou hodinu ranní středoevropského času.

 
