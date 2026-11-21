Česká profesionální boxerka Michaela Kotásková nevyužila šanci stát se absolutní mistryní světa ve velterové váhové kategorii.
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Proč Babiš ignoruje Senát. „Lvice“ Vildumetzová promluvila o jeho nechuti
Dostat premiéra a předsedu ANO Andreje Babiše do Senátu se zdá jako nadlidský úkol. Za dobu, co vládne koalice ANO, SPD a Motoristů, ještě v Senátu vůbec nebyl a také v době minulého vládnutí s ČSSD chodil do této komory naprosto minimálně. Aktuálně.cz proto zajímalo, jestli tomu bude tak i nadále, nebo se něco změní.
ŽIVĚ Ruské rakety a drony zasáhly Kryvyj Rih, zemřely mladá zdravotnice a dítě
Ruská armáda podnikla v pátek večer raketový a dronový útok na Kryvyj Rih na jihovýchodě Ukrajiny. Úder nepřežily 20letá zdravotnická záchranářka a sedmileté dítě. Zraněných je 58 lidí, oznámil v sobotu ráno šéf městské správy Dněpropetrovské oblasti Oleksandr Vilkul.
FBI postihl kybernetický útok. Hackeři vnikli do citlivé databáze o zatykačích
Americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI) se stal terčem kybernetického útoku, informovala v sobotu stanice CNN s odvolání na zdroje blízké vyšetřování incidentu. Hackeři vnikli do databáze Národního informačního centra pro kriminalitu (NCIC). Jde o druhý podobný incident za několik měsíců. Kybernetickému útoku tento týden čelilo i ministerstvo zemědělství, uvedla stanice NBC News.
Bozi vládnoucí lidem. Mnozí uprchlíci z KLDR mají jasno, kdo zdědí trůn po Kimovi
Než před třemi lety uprchla ze Severní Koreje, byla Kim Ju-mi frustrovaná vždy, když státní televize ukazovala vůdce Kim Čong-una a jeho malou dceru. Cítila, že vysílají jasnou zprávu: Severní Korea chystá základy pro případné dědičné převzetí moci, které se ujme Kimova dcera. Veřejné zpochybnění toho, že se moci drží dynastie Kimů, by znamenalo tvrdý trest. Napsala o tom agentura AP.
„Neprotáhl jsem se.“ Starosta New Yorku Mamdani si při fotbale natrhl Achillovu šlachu
Starosta New Yorku Zohran Mamdani si natrhl Achillovu šlachu při přátelském fotbalovém zápase proti týmu novinářů, kteří pokrývají dění na newyorské radnici. Mamdani to oznámil na páteční tiskové konferenci, kde se k řečnickému pultíku dobelhal o berlích. Starosta největšího amerického města bude muset šest až osm týdnů nosit ortézu.