„Jsem po právu naštvaný.“ Dusno v týmu za Pogačarem, nejvyšší příčky Tour jsou v tahu

Pořádně rozzuřená byla po šesté etapě cyklistické Tour de France belgická hvězda Remco Evenepoel. Jako všichni ostatní dostal naloženo od suveréna Tadeje Pogačara, navíc ho naštvala špatná spolupráce s parťákem Florianem Lipowitzem v týmu Red Bullu. Ten se na situaci díval úplně jinak.
Evenepoel finišoval v náročné etapě přes Tourmalet na čtvrtém místě, čtyři bonusové sekundy mu ve spurtu ukradl Mexičan Isaac del Toro, parťák vítězného Pogačara z UAE.
A tento prohraný souboj byl pro Belgičana zřejmě příslovečnou poslední kapkou frustrace.
„Ano, jsem naštvaný, a to právem,“ spustil. Posléze vysvětlil, že se zlobí na německého týmového kolegu Lipowitze, který při stíhání odjetého Pogačara a druhého Jonase Vingegaarda nespolupracoval podle představ Evenepoela.
„Požádal jsem ho, aby na čele skupiny odpracoval jeden kilometr. Nebylo to možné. Naštvalo mě to, bude třeba to večer důkladně probrat,“ plánoval Belgičan.
„V závodě Kolem Katalánska jsem pro něj jel na špici 30 kilometrů,“ pokračoval s odkazem na letošní dřívější akci.
Po šesté etapě Tour a drtivém nástupu Pogačara je Evenepoel čtvrtý se ztrátou tři a půl minuty. Za druhým Vingegaardem zaostává o 48 sekund, za třetím Del Torem jen o tři.
Lipowitz je sedmý, 30 sekund za Evenepoelem.
25letý Němec vloni šokoval celkovým třetím místem, zatímco o devět měsíců starší Belgičan ze závodu odstoupil. Letos mají být společnými lídry formace Red Bull-Bora-hansgrohe, ale dění v týmu naznačuje, že to mezi nimi povážlivě skřípe.
Lipowitz mluvil po šesté etapě úplně jinak než naštvaný Belgičan.
„Myslím, že to byl špičkový týmový výkon,“ hodnotil. „Ale nikdo v té stíhací skupině nechtěl jet super tvrdě a nepodařilo se dojet Vingegaarda. Pogačar? Ten předvedl výkon, proti kterému toho moc nezmůžete,“ pokrčil rameny.
A přestože má Tour za sebou pouze šest etap a jedinou opravdu těžkou horskou zkoušku, prohlásil Lipowitz to, co si myslí možná spoustu cyklistických fanoušků a expertů.
„Musíme to brát den po dni a bojovat o třetí místo. Ale myslím, že nám to vlastně bylo jasné předem,“ dodal.
Jinými slovy se po Tourmaletu zdá, že Pogačar má svou vlastní ligu a Vingegaard si i v sólové jízdě na druhé příčce dokázal udržet bezpečný odstup před skupinou s Evenepoelem, Lipowitzem a jezdci na celkové pořadí z ostatních týmů.
„Uvidíme, jak se to s Vingegaardem vyvine. Myslím si, že pořád je v pelotonu tím druhým nejsilnějším,“ přiznal upřímně Němec.
Minimálně Evenepoel přitom rozhodně cílí výše než na třetí místo, kterého na Tour dosáhl před dvěma lety. Ve sbírce má i vyhranou Vueltu a chce dokázat, že v dlouhých etapových závodech může konkurovat Pogačarovi s Vingegaardem.
Na konci prvního týdne „Staré dámy“ to ovšem vypadá, že bude muset řešit i velký souboj uvnitř vlastního týmu.
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