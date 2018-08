Já jsem vyhrál? Tak to se nepovedlo, bručel Dostál. Ve finále půjde na pětistovce proti větru

před 36 minutami

Kajakář Josef Dostál vyhrál na MS v Portugalsku po rozjížďce také semifinálovou pětistovku a zdálo by se, že všechno běží jako na drátkách. Jenže český obr jel v závodě s jiným cílem.

Montemor-o-Velho (od našeho zpravodaje) - Stejně jako v rozjížďce šetřil spoustu sil. Josef Dostál vyhrál na MS v rychlostní kanoistice také semifinále na trati 500 metrů a na břeh lezl v dobrém rozmaru. Jenže to ještě nevěděl, že jízdu vyhrál. O první místo neusiloval.

Poslední semifinále kajakářů na pětistovce bylo rozhodnuté dlouho před cílem. Tři postupová místa pevně drželi Dostál, Portugalec Joao Ribeiro a Australan Thomas Green. Před průjezdem cílem se po sobě ohlíželi, zpomalili a nikdo se za vítězstvím nehrnul. Proč? Kvůli větru.

Respektive kvůli nasazení do finálových drah. Nejlepší muži semifinále pojedou odpoledne v prostředních drahách, kdežto ti pomalejší na kraji. Zatímco první tři dráhy jsou nejvíce kryté bariérou proti větru, uprostřed kanálu a v posledních drahách je boj s větrem nejtěžší.

Dostál myslel, že dojel druhý, a že by tedy mohl jet finále u břehu. Jenže nakonec to byl on, kdo porazil druhého Ribeira o pouhé dvě setiny. "Do prčic, tak to se nepovedlo. Chtěl jsem být druhý, protože na finále bude foukat silný vítr zprava," klopil Dostál zrak po zjištění, že vyhrál.

Náhle mu nebylo vůbec do řeči. "To se nepovedlo, jéje. Záleží, jak bude foukat, ale ty první dráhy budou mít výhodu třídy," řekl Dostál, který na neolympijské pětistovce obhajuje zlatou medaili z loňských Račic.

Na finále, které startuje v 17:39 českého času, byla Dostálovi přisouzena dráha číslo šest. "Bylo to hodně natěsno. Vymysleli jsme s trenérem, že bude nejlepší druhé místo. Snad nebude foukat ten zlověstný vítr, já jsem tady ještě odpoledne nejel," pokračoval medailista z Londýna i Ria.

V jedničce bude závodit jeden z největších Dostálových soupeřů, Němec Tom Liebscher. "No jasně, do prčic," prohlásil český kajakář, když uviděl startovní listinu pro finále. Pozitivem zůstává, že v semifinále ušetřil spoustu sil, které se budou na finálovou bitvu rozhodně hodit.

"Naplno jsem v semifinále ještě nejel. Vyrazil jsem v příjemném tempu, aby to moc nebolelo. Spoléhal jsem na silnější druhou půlku, kde už ostatní tuhli," doplnil Dostál a odešel se chystat na finále.

Při přípravě na závod bude bedlivě sledovat předpověď větru a potom zkusí zaútočit na kanále Montemor-o-Velho na čtvrtý titul mistra světa.