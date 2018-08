Taktizování na druhý pokus vyšlo skvěle. Dostál pojede finále kilometru ve výhodné dráze

před 1 hodinou

V pátek získal Josef Dostál na MS v Portugalsku zlatou medaili na pětistovce a dnes ve 13:21 českého času se porve o cenné kovy i na kilometru. Dostál v semifinále taktizoval a chtěl dojet třetí kvůli výhodné první dráze pro finále. Pokud začne foukat, bude český kajakář na kraji startovního pole chráněný a jeho šance na zlatý double se zvýší. Ještě před závodem Dostála pojede o medaili na kilometru kanoistů Martin Fuksa.

Jste po semifinále spokojen s postupem ze třetího místa?

Jsem spokojený dost. Byl jsem po včerejšku trochu tužší, ale dneska mi ta jízda na dráhu vyšla. Chtěl jsem mít ve finále jedničku, a podařilo se to. Celé semifinále jsem jel zadrženě a hlídal jsem si ostatní.

Soupeři vyrazili zprudka, věděl jste, že je postupně předjedete?

Viděl jsem, že první půlku přepálili a že druhá půlka je moje. Kdybych chtěl, tu jízdu bych vyhrál, ale kvůli dráze jsem chtěl být třetí. Teď jen doufám, že bude ta první dráha stejně výhodná jako včera.

Jak těžké je takové taktizování v ostrém závodě?

Jako prase (úsměv). Vezměte si, že jedete skoro naplno a musíte hlídat, abyste se tam vešli do pár desetin. To je strašně těžké a včera se mi to o dvě setiny nepovedlo. Dneska jsem byl o desetinu třetí. Ve finále to budu muset zlepšit. Vypálit, pak si přejít do traťového tempa a pošetřit síly na finiš.

Včera jste chtěl být v semifinále pětistovky druhý a vyhrál jste. Ale kdybyste byl dnes na kilometru čtvrtý, končíte. Vnímal jste to?

Samozřejmě. Skoro se to včera "povedlo" Tomu Liebscherovi, který byl nakonec ve finále druhý. Ze semifinále postoupil jen o setiny. Pro mě je to takové… Nejraději bych všechno vyhrál a jel si svoje, ale takhle jsem jel podle kluků a ke konci jsem to zvedal. Věděl jsem, že čtvrtý Angličan má rychlé starty, ale na poslední dvoustovce moc neexceluje.

Jel jste na třetí místo, ale v cíli jste ještě zkoumal časy ze zbylých semifinále. Věděl jste jistě, že vás třetí příčka pošle do první dráhy?

Ano, ty časy mě jen zajímaly. První jízda byla nejnabitější, ale zase tak rychlé časy nejeli. Měli skoro stejný čas jako já, i když jsem jel zadrženě.

Před rokem v Račicích vás zdolali Liebscher a Pimenta, ale první jmenovaný tady kilometr nejede. Co to pro vás znamená?

Znamená to, že aktuálně není nejrychlejší Němec. Max Rendschmidt, který je tu místo něj, ale není žádná druhá kategorie. Možná je to pro nás ještě horší, než kdyby jel Liebscher, i když Max nemá tak dobré finiše.

Koho berete ve finále jako největšího soupeře?

Jsem největším soupeřem sám sobě. Jsem rád, že jedu v jedničce, budu se moci soustředit na sebe a na podání co nejlepšího výkonu.

Po finále rozjedete ještě soutěž na čtyřkajaku. Zbývají vám síly?

Sil je ještě dost. Jsem trošku tuhý, ale teď jsem se lehce propálil. Dneska mě čekají ještě tři závody, ale konečně jsem se na tomhle mistrovství dostal přes polovinu. Ještě chybí čtyři a už mám pět za sebou.