"Máš problém? Vyřešíme to v ringu." Boxeři Jones a Kličko do sebe šijí kvůli Rusku

Před sedmi lety dostal americký boxer Roy Jones Jr. z rukou Vladimira Putina ruské občanství. V době války na Ukrajině kvůli druhému pasu čelí řadě nadávek na sociálních sítích. Pustil se do něj i ukrajinský boxer Vladimir Kličko. Američan ho za to vyzval na souboj.

Už tehdy provázela Jonesovu žádost o ruské občanství pořádná kontroverze. Mistr světa v těžké váze se totiž s Putinem sešel na Krymu, který o rok dříve Rusko připojilo ke svému území.

Jones Jr. chtěl ruský pas využít ke snadnějšímu cestování a jeho obchodům mezi Amerikou a Ruskem. "V Rusku hodlám otevřít boxerské školy, ale chci se tu věnovat i své hudební kariéře," prohlašoval tehdy boxer a raper.

Putin jeho žádosti vyhověl s tím, že se ale musí značnou část roku vyskytovat na ruském území. S tím Američan souhlasil a na podzim 2015 už se fotil s novým cestovním dokladem.

Poté co letos v únoru ruská vojska napadla Ukrajinu, chtějí jeho fanoušci na sociálních sítích vědět, na čí straně vlastně nyní stojí.

"V obou zemích mám přátele a nechci je vidět umírat. Nejsem na ničí straně," řekl pro web TMZ Sports Jones Jr.

To se ale nelíbilo jeho bývalému boxerskému kolegovi z Ukrajiny Vladimiru Kličkovi, jehož starší bratr a rovněž slavný rohovník Vitalij je starostou Kyjeva.

"Tohle je válka, musíš si vybrat. Budeš raději stát na straně agresora, který útočí na nevinné, nebo na straně lidí, kteří bojují o své právo na život?" zeptal se ho Ukrajinec.

Jones Jr. se ale proti ostré nótě bratra starosty Kyjeva bránil. "Chápeš, že já nemám dostatek informací pro to, abych soudil, jestli je v právu Rusko, nebo Ukrajina? Nezajímá mě to, není to můj obor. Ale kdyby bylo na mně, žádná válka by nebyla," odpověděl Kličkovi na dálku.

I v 53 letech se Jones chlubí na sociálních sítích tím, jak se udržuje ve formě a stále by byl schopen ostrého zápasu v ringu. A tak přišel s řešením.

"Nejsem politik, ale jsem boxer, pořád se tím živím. Takže jestli se mnou máš problém, pojď si to rozdat v ringu," vyzval Jones o sedm let mladšího bývalého šampiona.

Jones se před dvěma lety střetl v exhibičním duelu s Mikem Tysonem, zápas tehdy skončil remízou. Jak dopadne jeho slovní přestřelka s Kličkem, zatím není jasné. Ukrajinec na výzvu k souboji dosud nereagoval.