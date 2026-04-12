Joe Louis šel dobrovolně do války. Boxerská legenda se stala symbolem Ameriky

Joe Louis, který zemřel 12. 4. 1981 (tedy přesně před 45 lety), překonal své skromné začátky a stal se boxerskou legendou a tváří americké armády ve druhé světové válce.
Cesta rodáka z Alabamy (13. 5. 1914) z chudých polí jižanského venkova až na vrchol boxu a do služby v americké armádě během druhé světové války z něj udělala jednu z nejuctívanějších postav 20. století v USA.
Už v době, kdy na začátku roku 1942 narukoval do armády, si Louis zajistil místo v srdcích Američanů jako úřadující mistr světa v boxu těžké váhy. Titul získal poprvé v roce 1937 a udržel si ho po celou dobu války.
Rozhodnutí vstoupit do armády nebylo jen osobním závazkem bojovat za svou zemi, ale také velkým gestem v době, kdy Afroameričané doma stále bojovali za základní občanská práva.
Louis se narodil jako sedmé z osmi dětí drobným zemědělcům na jihu Spojených států. Dětství bylo poznamenáno chudobou a omezenými možnostmi vzdělání.
To vedlo rodinu Louisových k tomu, že se v roce 1926 přestěhovala na sever do Detroitu. Právě v "Motor City" si Louis poprvé nasadil boxerské rukavice, což ho přivedlo k historické kariéře v tomto sportu.
Louis nastartoval svoji kariéru v ringu raketově. V roce 1934 se stal profesionálem a rychle se stal symbolem naděje a hrdosti spoluobčanů v době velké hospodářské krize.
Jeho kariéra byla pečlivě řízená a ostře kontrastovala s hýřivým a kontroverzním životním stylem Jacka Johnsona, prvního šampiona v těžké váze tmavé pleti. Louisovo chování mimo ring - klidné, zdrženlivé, téměř stoické - mu pomohlo překonat rasové napětí té doby.
Vrcholem Louisovy předválečné boxerské kariéry byla v roce 1938 porážka německé hvězdy Maxe Schmelinga.
Při jejich prvním střetnutí v roce 1936 utrpěl Louis od Schmelinga knockout. Odveta v roce 1938 však byla více než jen boxerským zápasem; byla vnímána jako střet ideologií, v němž se Louis postavil proti symbolu nacistického Německa.
Souboj Joea Louise s Maxem Schmelingem v roce 1938:
Louisovo rychlé vítězství v zápase, který trval jen něco málo přes dvě minuty, bylo oslavováno po celých Spojených státech a sloužilo jako silný protipól nacistické propagandy.
Když vypukla druhá světová válka, Louis byl mezi prvními celebritami, které podpořily spojence ještě v době, kdy USA stály mimo konflikt.
Výtěžky ze svých zápasů věnoval vojenským charitativním organizacím, včetně významného daru Společnosti pro pomoc námořnictvu po Pearl Harboru.
Významným okamžikem byl pak vstup do armády, poznamenaný slibem, že "splníme svůj úkol… a zvítězíme, protože jsme na Boží straně", který se stal oblíbeným sloganem válečné kampaně na válečné dluhopisy.
Válečný plakát Joe Louise:
Navzdory postavení celebrity měla Louisova vojenská služba daleko od pohody. Absolvoval výcvikový tábor jako každý jiný rekrut, byť nebyl nikdy nasazen přímo do boje.
Boxerův přínos k válečnému úsilí spočíval spíše v jeho popularitě a morální podpoře, kterou poskytoval vojákům.
Byl zpodobněn na náborových plakátech, hrál v náborových filmech a zúčastnil se více než 100 boxerských exhibic pro vojáky. Kromě toho využíval svého vlivu k řešení rasových nespravedlností v armádě.
Zásadní byl jeho zásah ve prospěch baseballové legendy Jackieho Robinsona, kterému hrozil válečný soud za to, že se postavil rasistickému urážlivému chování nadřízeného důstojníka.
