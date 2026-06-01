Vím, kdo zabil Marilyn Monroe, tvrdila legenda baseballu. Zaujal i posmrtný rituál

Zůstaly po něm nepřekonatelné rekordy: v 56 zápasech za sebou dosáhl minimálně jednoho odpalu, na postu středního vnějšího polaře udělal 361 homerunů a třikrát byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem americké ligy Major League Baseball. Přesto se dodnes v médiích Joe DiMaggio nejvíc připomíná díky krátkému manželství s Marylin Monroe, od jejíhož narození uplynulo právě dnes 100 let.
Měl pár měsíců po kariéře, listoval si novinami, když se jeho pohled zastavil na obrázku krásné blondýnky v baseballovém dresu.
Marylin Monroe.
S tou dívkou musel mluvit. Musel se s ní setkat. Ale kdo by mu to mohl zařídit?
Okamžitě zvedl telefon a volal jednomu známému za druhým, dokud mu někdo neslíbil schůzku s americkou filmovou hvězdou.
Povedlo se. Byl rok 1952 a nejzářivější jméno amerického baseballu se setkalo s nejobletovanější kráskou Hollywoodu.
Monroe byla zprvu zdrženlivá a o 12 let staršího sportovce považovala za namyšleného frajírka. Ale brzy změnila názor.
"On si Marylin nesmírně vážil a v její společnosti byl dokonalý gentleman," vyprávěl pro časopis People Rock Positano, rodinný přítel DiMaggia, o kterém později napsal životopisnou knihu.
Po více než roce se v lednu 1954 pár vzal a způsobilo to v mediálním světě ohromnou senzaci. Dvě superstar svých oborů, symboly americké kultury bok po boku.
"Je to jedna vrcholných fantazií Ameriky. Vysoký, tmavý a pohledný baseballový hrdina dobývá ženu, která ztělesňuje hollywoodskou krásu, kouzlo a sexualitu," napsal o nich deník The New York Times.
Pojil je i podobný příběh. Monroe vyrůstala v pěstounské rodině, sirotčincích a během války pracovala v továrně na výrobu letecké munice, kde jako modelka nafotila první kampaň na podporu morálky pracujícího lidu. Tak udělala první krok do showbusinessu.
To DiMaggio zase vyrůstal v početné rodině italských přistěhovalců. Otec byl sicilský podnikatel, který se živil jako rybář a věřil, že všichni jeho synové budou v jeho odkazu pokračovat.
Jenže to se přepočítal. Starší bratr Vincent i mladší Dom propadli kouzlu baseballu. Joe bral přitom odpalování míčku nejvíc na lehkou váhu.
"Baseball mě zase tolik neoslovil, ale bylo to mnohem lepší než pomáhat tátovi drhnout smradlavou loď od rybiny. Říkal jsem mu, že mám na to slabý žaludek, ale on nadával, že jsem jenom líný," vzpomínal Joe.
Jako teenager tak raději vydělával peníze ve výrobně džusu nebo roznášel noviny. Do profesionálního baseballu ho nakonec uvrtal bratr Vincent, který už sám hrál za regionální tým San Francisco Seals.
Prostřední z bratrů DiMaggiových okamžitě vystřelil vzhůru. Za čtyři roky se dostal do Major League Baseball a rovnou do klubu New York Yankees.
Jeho hvězdnou kariéru přerušila druhá světová válka, kdy dokonce narukoval do armády, ale neúčastnil se bojů. Spíš využíval svého sportovního umění a zlepšoval náladu krajanům v uniformě.
Paradoxní je, že zatímco on byl elitním hráčem Yankees, jeho rodina měla problémy. Otec si odmítal změnit občanství, a tak byl po útoku na Pearl Harbor brán coby Ital jako nepřítel státu a nesměl například do amerického přístavu, aby tu provozoval rybářské povolání.
Po válce ale hvězda jeho syna vyletěla ještě výš. Týmu pomohl devětkrát vyhrát Světovou sérii. Kariéru hráč přezdívaný "Joltin Joe" a "Yankee Clipper" ukončil v roce 1951.
Manželství s Monroe ho tedy potkalo v době, kdy sportovní kariéru vytěžil na maximum a mohl se věnovat naplno manželce.
Jeho předchozí vztah s herečkou Dorothy Arnoldovou, se kterou měl syna Joea, se totiž rozpadl právě proto, že podle manželčiných slov "sice měli domov, ale on v něm moc času nepobýval".
Jenže právě přehnaná péče o mladou herečku zřejmě znamenala i rychlou zkázu druhého manželství.
"Měl pocit, že je příliš naivní, že s ní někteří lidé příliš snadno manipulují," líčil Positano.
Monroe byla v roce 1954 na roztrhání, těšila svou přítomností americké vojáky v Koreji, točila ikonickou scénu s vlajícími šaty nad kanálem. A DiMaggio žárlil.
V říjnu 1954, devět měsíců po svatbě, požádala herečka o rozvod.
Bývalému baseballistovi to zlomilo srdce, nikdy už se znovu neoženil a o Monroe na veřejnosti nemluvil.
Všechno změnila až záhadná smrt slavné herečky v roce 1962. Oficiální verze policie zněla: předávkování barbituráty a pravděpodobně sebevražda.
DiMaggio tomu nikdy neuvěřil, i když se vědělo, že Monroe bojuje s návykovými látkami a s depresemi.
"Vím, kdo zabil Marylin, ale nikdy jsem to nahlas neřekl, protože jsem tady nechtěl způsobit revoluci," citoval Postano svého slavného přítele.
Nikdy prý neodpustil zpěvákovi Frankovi Sinatrovi to, že Monroe seznámil s kontroverzními postavami americké politické scény bratry Kennedyovými. "Všichni Kennedyovi byli vrazi a vždycky jim všechno prošlo," komentoval slavný klan DiMaggio.
Každopádně právě DiMaggio byl tím, kdo organizoval pohřeb a zaujal i posmrtným rituálem: další desítky let totiž zásoboval třikrát týdně její hrob čerstvou kyticí rudých růží.
Podle zdrojů The New York Post dokonce i umíral v 84 letech se vzpomínkou na ni. "Konečně budu s Marylin," prohlásil prý těsně před smrtí. Zemřel 8. března 1999 na rakovinu plic.
Z uhlí na plyn, biomasu a časem jádro. Ústecko přechází na modernější teplárenství
Osmdesát miliard korun investuje skupina ČEZ do modernizace teplárenství, do roku 2030 chce přejít na nízkoemisní zdroje v teplárnách po celé České republice. Nejvíc teplárenských lokalit má ČEZ v Ústeckém kraji. Reaguje tím na konec spalování uhlí v Česku.
Verdi vás nutí odložit masku každodennosti a přejít na jinou úroveň
Na Pražském jaru vystoupí 4. června jako sólistka ve Verdiho Requiem, díle, které sama vnímá jako hlubokou, téměř existenciální záležitost. Elīna Garanča patří k absolutní špičce operního světa a dnes si může vybírat nejen role, ale i vlastní tempo. V rozhovoru mluví o tom, proč nelituje žádného svého rozhodnutí a jak se s věkem proměňuje nejen její hlas, ale i pohled na postavy, které ztvárňuje.
Pád na existenční dno, nebo švindl? Významná část lékařů to má nahnuté
Nevyžijeme, stěžuje si čtvrtina gynekologů. Jde o lékaře soukromých – většinou venkovských – ambulancí, které navštěvuje méně než dva tisíce pacientů. Poté, co jim letos začaly pojišťovny posílat paušální platbu místo úhrady za každý jednotlivý výkon, se prý jejich příjmy scvrkly pod únosnou mez. „Zvažujeme proto, že skončíme,“ říkají. Podle šéfa odborné společnosti ale jen přestali švindlovat.
Žalobkyně z kauzy bitcoin náhle končí. "Nemám důvěru ve vedení"
Státní zástupkyně Petra Lastovecká, kterou v lednu odvolali z týmu vyšetřujícího bitcoinovou kauzu, doručila v pondělí dopoledne na ministerstvo spravedlnosti rezignační dopis. V něm zkritizovala současné fungování Vrchního státního zastupitelství v Olomouci.
ŽIVĚ Ukrajina hlásí desítky zraněných po ruských útocích
Nejméně osm lidí, včetně tří dětí, utrpělo zranění při útocích ruských dronů v Černihivské oblasti, informovali ukrajinští záchranáři. Dalších šest zraněných si podle záchranářů vyžádal nálet ruských dronů na Oděsu. Devět lidí bylo zraněno při ruských útocích na Charkov a okolí, oznámily úřady. Tři lidi zranila ruská děla při ostřelování Chersonu.