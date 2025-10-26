Ostatní sporty

Jílek začíná úřadovat. Rychlobruslařský světový rekord posunul o pět sekund

před 1 hodinou
Rychlobruslař Metoděj Jílek vytvořil světový rekord na nemistrovské trati 3000 metrů. V přípravném závodě v Salt Lake City vylepšil český talent 20 let staré maximum Nora Eskila Ervika o 4,76 sekundy. Nový rekordní výkon má hodnotu 3:32,52 minuty.
Metoděj Jílek
Metoděj Jílek | Foto: IG / the_playbook_house

Jílek na prahu olympijské sezony prokazuje skvělou formu. Letitý rekord na trojce překonal devatenáctiletý reprezentant už v září v Heerenveenu.

Tehdy ale dosáhl času 3:34,09 v národním závodě bez přítomnosti mezinárodních rozhodčích, výkon tedy nemohl být do historických tabulek zanesen. Tentokrát už byly podmínky pro uznání rekordu odpovídající.

"Pro tenhle rekord jsem si jel, snažil jsem se to udělat potom, co jsem zajel neoficiální rekord v Heerenveenu. Je to super čas, (zlepšení maxima) o několik vteřin, jsem s ním neskutečně spokojený," řekl Jílek v nahrávce pro média.

"Ukazuje to, že všechno, co jsem dosud dělal, jsem dělal dobře, a že ten trénink funguje. Je to dobrý ukazatel na tuhle sezonu," doplnil svěřenec novozélandského trenéra Kalona Dobbina.

Přípravu v zámoří a v dějišti zahajovacího dílu seriálu Světového poháru si velmi pochvaluje.

"Příprava vychází úplně dobře. Myslím, že to bylo dobré rozhodnutí (jet do zámoří), protože aklimatizace na tuhle vysokou nadmořskou výšku je hodně náročná, takže si myslím, že mi to pomůže i do Světových pohárů," uvedl Jílek s vyhlídkou na seriál, který začne v polovině listopadu právě v Salt Lake City a bude pokračovat o týden později v Calgary, než se přesune do Evropy.

Ve Světovém poháru bude závodit na tratích 5000 a 10 000 metrů. Na delší distanci Jílek v březnu získal bronzovou medaili na mistrovství světa v Hamaru.

 
