Jílek je před závěrem MS ve víceboji pátý, Zdráhalová bude desátá

Rychlobruslař Metoděj Jílek byl na mistrovství světa ve víceboji v Heerenveenu čtvrtý na 1500 metrů a před závěrečným závodem na 10.000 metrů je stále pátý.
Vede obhájce titulu Američan Jordan Stolz. Nikola Zdráhalová byla na patnáctistovce desátá a stejně skončí i celkově. Na závěrečné trati 5000 metrů se nepředstaví. V čele průběžného pořadí je Japonka Miho Takagiová, která v Nizozemsku končí kariéru.
Devatenáctiletý Jílek zajel čas 1:45,01 a za nejrychlejším Stolzem zaostal o 1,9 sekundy. V závěrečné desítce, na které získal zlatou medaili na olympijských hrách v Miláně, bude zřejmě bojovat o bronz. Na průběžně třetího Nora Pedera Kongshauga ztrácí 12,28 sekundy, na čtvrtého Vladimira Semirunného z Polska 1,3 sekundy.
O zlato by se měli utkat Stolz s Norem Sanderem Eitremem, jenž na amerického sprinterského specialistu ztrácí 23,70 sekundy. Eitrem má na desítce o více než 26 sekund lepší osobní maximum.
Devětadvacetiletá Zdráhalová se představila v sedmé rozjížďce společně s Belgičankou Sandrine Tasovou, kterou porazila. Za asistence Martiny Sáblíkové, která ji stejně jako na olympiádě v Miláně doprovodila na start jako trenérka, zajela čas 1:56,55 a byla průběžně druhá. Následně ale klesla na desátou pozici.
"Pro mě to byl extrémně náročný závod. Už jen to, že jsem dnes musela připravit hlavu na to, že musím podat dobrý výkon. Za celkové umístění jsem ale šťastná. Nepočítala jsem s tím, že bych se dostala do top desítky," řekla Zdráhalová novinářům.
Svěřenkyně trenéra Petra Nováka byla maximálně spokojená s výkonem na úvodní pětistovce, sobotní závod na 3000 metrů pro ni byl extrémně náročný. Dlouhým tratím se totiž v sezoně nevěnovala. Nakonec byla ráda, že dnes nemusí absolvovat start na 5000 metrů.
"Je hrozné to takhle říct, když startuji ve čtyřboji, kde je pětka důležitá. V sezoně jsem ale pětku nejela. S celkovým výsledkem odjedu domů spokojená," uvedla Zdráhalová. Původně byla celkově devátá, ale předstihne ji Tasová, která na pětce nahradí osmou Japonku Ajano Satoovou.
Na patnáctistovce byla nejrychlejší domácí Joy Beuneová, která porazila Takagiovou o 29 setin sekundy. O zlato by se na pětce měly utkat Takagiová s průběžně druhou Ragne Wiklundovou z Norska.
Spojené státy a Izrael zvažují, že v pozdější fázi války vyšlou speciální síly do Íránu s cílem zmocnit se jeho zásob vysoce obohaceného uranu, píše zpravodajský web Axios s odvoláním na čtyři zdroje s informacemi o jednáních.
Předseda SPD Tomio Okamura i místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček vyzvali poslankyni Markétu Šichtařovou (SPD/Svobodní), aby byla ve Sněmovně aktivnější a více se zapojila do výkonu svého poslaneckého mandátu. Uvedli to dnes v pořadu České televize Otázky Václava Moravce.
V České republice je podle předsedy sněmovny a SPD Tomia Okamury mnoho moderátorů, kteří budou po skončení Václava Moravce v České televizi (ČT) také schopni moderovat kvalitní politické pořady. Okamura to dnes řekl novinářům po diskusním pořadu Otázky Václava Moravce, kterého se po devíti letech zúčastnil.
Fotbalisté Baníku Ostrava ve 25. kole české ligy smetli Zlín 6:2. Hattrickem se pod to podepsal Jurečka. Domácí vyhráli po třech zápasech.