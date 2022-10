Budějovický Budvar zdraží od 1. listopadu pivo na českém trhu v průměru o deset procent. K 1. říjnu zdražil i Plzeňský Prazdroj, největší český pivovar. Půllitr Budvaru zdraží o korunu až dvě koruny. Příčinami jsou rostoucí ceny energií i klíčových surovin, jako jsou chmel a slad. Meziročně tak národnímu podniku stoupnou náklady o několik set milionů korun. Od 1. listopadu zároveň zvýší mzdy.

Ceny stoupnou u výrobků ve všech obalech, tedy pivo lahvové, sudové i v plechovkách. "Nárůst ceny elektřiny o tři sta procent, to jsou pro nás desítky milionů, to stejné u ceny plechovek, ceny lahví, kartonáže, obalového materiálu a energií. Očekáváme zásadnější růst cen sladu, který je pro nás nejpodstatnější položkou. Podle zpráv z chmelnic to vypadá na katastrofální úrodu. V této chvíli už nemáme jediný vstup, u kterého bych mohl říci, že nám zásadně nepodraží," řekl řekl ředitel Budvaru Petr Dvořák. Suroviny i obaly zdražily o víc než deset procent, dodal.