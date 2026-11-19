Loni přetržený vaz v kolenu léčila špičková atletka Nikoleta Jíchová více než rok. Když se pak začátkem letošního léta už mohla připravovat na mistrovství republiky i evropský šampionát, tak při jednom tréninku si natrhla zadní stehenní sval, což opět znamenalo řadu měsíců bez atletické dráhy.
Jak se vám tuto druhou ránu podařilo psychicky zvládnout?
Nemusím asi moc popisovat pocit, jak mně bylo. Po zranění kolena jsem do rehabilitace vložila maximum energie, veškerý čas, celé své srdce a když už jsem se zase vracela do svého sportovního života, tak vzniklo další vážné zranění, kterým se mi rozpadly všechny mé představy a plány.
Čím byl potom na delší dobu naplněn váš denní program?
Šest týdnů jsem odpočívala a snažila se na atletiku nemyslet. Pořád jsem však věřila, že zase budu zdravotně v pořádku. Tyto těžké chvíle jsem si chtěla zpříjemnit dovolenou v Japonsku, což bylo už delší dobu mé velké přání.
A to se vám splnilo…
Ano, dva týdny v srpnu jsem s přítelem, počínaje Tokiem, poznala život v několika japonských městech i v krásných přírodních oblastech. Nemohla jsem sice běhat, ale chůze mi problémy nedělala.
Jak pokračoval váš život po návratu z Japonska?
Poblíž naší rodinné chalupy v jižních Čechách je zemědělská farma, v níž jsem díky své kamarádce strávila několik týdnů. Nejdřív jsem si musela časným ranním vstáváním upravit japonský čas a pak už mě v hospodářství čekal bohatý denní program.
Co všechno jste na té farmě dělala?
Dojila jsem krávy, krmila koně, odvážela hnůj, sbírala slepicemi snesená vajíčka, prostě všechno, co bylo potřeba a také jsem mohla dělat. A už s myšlenkami na rehabilitaci.
Jaké jsou výsledky posledních lékařských vyšetření?
Mám radost, že natržený sval je zahojený. To pochopitelně neznamená, že mohu naplno trénovat. Naopak začala jsem se pomalu věnovat rehabilitaci, nikam a s ničím nespěchat a sval jen lehce zatěžovat.
Loni jste léčila přetržený vaz v kolenu. Můžete srovnat tato dvě období?
Kondičně jsem na tom lépe než loni, kdy jsem tři měsíce skoro nic nemohla dělat a důsledky tohoto zranění stále občas pociťuji. Celý rehabilitační proces s kolenem pak byl o dost náročnější.
Kdy budete v plné zátěži?
Myslím si, že pokud se nestane něco nečekaného, tak koncem roku bych mohla být schopna náročnějšího tréninku, ale ještě bez mých oblíbených překážek. S plnou zátěží počítám až na jaře. Ráda bych se na začátek rozzávodila v hale, ale všechno bude záležet na mém celkovém zdravotním stavu.
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