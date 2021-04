Jeli jsme smrtonosné tempo. Procházka mluvil o show ve Vegas i rvačce se slávisty

Nezapomenutelný svátek pro české MMA už je za dveřmi. Jiří "Denisa" Procházka příští týden odlétá do Las Vegas, kde bude 1. května prvním Čechem v hlavním duelu večera UFC Fight Night. Procházka je připraven porazit Američana Dominicka Reyese a přiblížit se titulovému zápasu, jak zdůraznil v podcastu sázkové společnosti Fortuna.

Osmadvacetiletého bojovníka čeká druhý zápas pod hlavičkou elitní organizace, do klece se vrací téměř po deseti měsících. V loňské premiéře v červenci působivě "vypnul" švýcarského soka Volkana Oezdemira, na očekávané druhé představení se připravoval dlouho a tvrdě.

"Říkali jsme si, že teď ke konci v přípravě trochu zvolním, ale nakonec se to nepovedlo. Jeli jsme pořád dokola to smrtonosné tempo a ještě jsem si přidával navíc nedělní tréninky, fotbálky s klukama, ranní sprinty," přiznává Procházka v podcastu.

"Těším se, až odletíme do Vegas a já budu mít dva tři dny jen na nabrání sil a regeneraci. Vím, že potom budu létat," posílá jasný vzkaz soupeři i fanouškům.

Procházka věří, že Reyese porazí. A plánuje, že pak bude stačit už jen jeden nebo dva další duely, aby se dostal k vytouženému boji o titul.

"Půjdu po titulu, ať tam bude kdokoli. Je mi to jedno," odpovídá Procházka na otázku experta Fortuny Romana Kovaříka, zda je současný král polotěžké váhy Jan Blachowicz jeho vysněným soupeřem.

Bývalý titulový vyzyvatel Reyes může být nebezpečný mimo jiné tím, že boxuje v obráceném gardu. Procházka tvrdí, že je na tohle specifikum připraven.

"Už jsem měl dva nebo tři soupeře v obráceném gardu, už jsme na to dělali strategii. Byly to profi zápasy, ale ne na takové úrovni. Prostě jsme těsně před zápasem řekli, jak na to. Teď je to jiné, soustředíme se na to celou přípravu, měl jsem výborného sparing partnera Matěje Peňáze, se kterým jsme projížděli všechny možné techniky, abych to měl automaticky zažité," vysvětluje český fighter.

Jak Procházka, tak Reyes jsou typičtí strikeři, hypoteticky by se tedy mělo rozhodovat v postoji.

Procházka se ale připravuje i na možnost, že Reyes bude chtít strategii změnit a bude chtít boj táhnout na zem. "I já bych se klidně pokusil dostat to na zem. Nebojím se do toho vlétnout a vzít to do svých rukou a na sílu."

V Las Vegas chce být znovu vidět a znovu zaujmout široké světové publikum a splnit očekávání jak fanoušků, tak i šéfa UFC Dany Whitea.

"On byl strašně usměvavý, bylo na něm vidět, že tam rád vidí novou tvář. Já doufám, že zase udělám dobrou show, abych splatil to, co ode mě očekávají. Přece jen je to divácký sport," říká Procházka.

Těší se i na legendárního hlasatele Bruce Buffera. "Já jsem sice nonstop přepnutý, ale jeho jsem tam jasně vnímal. Když zazněl jeho hlas, ještě o dost víc mě to nabudilo. On je skvělý startér. Když ho člověk vidí a slyší, tak ví, že tohle je ta chvíle ukázat to nejlepší," podotýká rodák z Hostěradic.

V podcastu promluvil i o velkém snu, kterým jsou smíšená bojová umění pod pěti olympijskými kruhy. "Zařazení na olympiádu by bylo něco krásného, hájit barvy své země. Tahle vize mě fakt bere. Byl by to čirý souboj zástupců dvou zemí."

Zaujal i vzpomínáním na svou fotbalovou "kariéru" v Hostěradicích a také na mladické nerozvážnosti v prostředí chuligánů. "Jednou jsem byl taky na rvačce. Bylo to proti slávistům a vyhráli jsme," směje se.