Jedna z nejnáročnějších tratí ho nezastavila. Pogačar obhájil na MS zlato

Čerstvě sedmadvacetiletý Pogačar získal na MS v závodě s hromadným startem třetí cenný kov za sebou, před dvěma lety v Glasgow byl třetí. Před ním dokázal obhájit světový titul naposledy Francouz Julian Alaphilippe, jenž se radoval v letech 2020 a 2021.
Po letošním triumfu již čtyřnásobný vítěz Tour de France Pogačar dnes na 267,5 kilometru dlouhé trati, označované za jednu z nejnáročnějších v historii, dominoval podobně jako loni v Curychu. Vydal se k dlouhému úniku, který dotáhl do úspěšného konce.
Mistrovství světa v silniční cyklistice v Kigali - závod s hromadným startem:
Muži (267,5 km): 1. Pogačar (Slovin.) 6:21:20, 2. Evenepoel (Belg.) -1:28, 3. Healy (Ir.) -2:16, 4. Skjelmose (Dán.) -2:53, 5. Skujinš (Lot.) -6:41, 6. Ciccone (It.) -6:47, …Boroš, Vaníček (oba ČR) nedokončili.