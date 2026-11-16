„Jeden z nejúžasnějších momentů sportu.“ Svět žasne po epické show jako od Spielberga

Obrovskou vlnu ohlasů vyvolalo sobotní vítězství Walesu proti Novému Zélandu v začínající elitní ragbyové soutěži Nations Championship. Jednak z důvodu šokujícího výsledku, který se zrodil po dlouhých 73 letech, a také díky dechberoucí show, jež zápasu v Cardiffu předcházela.
Slovutná reprezentace „All Blacks“ rozjela po nástupu na trávník svou tradiční haku, kterou někteří fanoušci vnímají rozporuplně.
Maorským bojovým rituálem si hráči dodávají odvahu, zato protivníka jím mohou zastrašit. Soupeř ho na druhou stranu musí respektovat a Nový Zéland tím může získat úvodní psychickou výhodu.
Wales však tento předpoklad v sobotu postavil na hlavu a organizátoři zápasu v Cardiffu předvedli něco, co mnozí označili jako „nejlepší odpověď na haku všech dob“.
Domácí ragbisté se sešikovali do řady a chytili za ramena. Světla zhasla, spotlight nasvítil jen hráče Nového Zélandu.
Vtom se za zády Velšanů objevila silná červená záře, budící dojem mohutné hradby, a působivou kulisu doplnily kouřové efekty.
Tuto scénu jako z velkofilmu nazvala Velšská ragbyová unie podle národní symboliky „Dračí dech“.
„Byla to úchvatná podívaná, která diváky naprosto ohromila,“ napsal britský deník The Sun.
„Ten, kdo s tímhle nápadem přišel, si zaslouží přidat. Projevili k hace respekt, ale zároveň tím vzkázali: Tak pojďte, sakra. My jsme tady a jsme velcí!“ hodnotil počin Velšanů jeden z fanoušků na sociální síti X.
„Tak krásná choreografie, to byl kousek hodný Stevena Spielberga,“ přidal jiný ragbyový příznivec srovnání s filmy světoznámého režiséra.
Když haka skončila, stadion v Cardiffu byl nabitý energií a epická show měla v samotném zápase přesně takový efekt, jaký si domácí přáli.
Šli totiž do boje jako jasný outsider. Od mistrovství světa 2023 vyhrál Wales jen pět z 31 zápasů, navíc pokaždé proti soupeřům mimo elitní světovou osmičku.
Naproti tomu „All Blacks“, ragbyový fenomén, který sice na posledních dvou šampionátech přepustil trůn Jižní Africe, ale s Velšany prohrál naposledy v roce 1953.
V sobotu byl po poločase stav vyrovnaný 21:21. Pak se Wales podruhé dostal do trháku a půl hodiny před koncem vedl o 14 bodů.
Nový Zéland rychle odpověděl prokopnutou pětkou, načež domácí drtivě svíral.
„Kolemjdoucí venku u stadionu mohli lehce nabýt dojmu, že Wales v poslední čtvrthodině jen pokládá pětky – takový byl z tribun slyšet řev. Ve skutečnosti diváci oslavovali další a další neskutečné obranné zákroky,“ referoval deník The Guardian.
Velšané vydrželi až do konce, dobyli vítězství 35:28. A na sociálních sítích se hned začalo diskutovat, jaký vliv na překvapivý výsledek měl úvodní spektákl při novozélandské hace.
„Vzhledem k tomu, že Wales tímto ukončil 73 let trvající čekání na výhru nad ‚All Blacks‘, jde o jeden z nejúžasnějších momentů sportu v tomto roce,“ psal na X novinář Dylan Dittrich z webu YahooSports.
„Viděl jsem mnoho snah reagovat na haku, ale nikdy nic takového, jako bylo tohle. Spektakulární,“ přidal španělský odborník Borja Barba.
Do svého výčtu přitom zahrnul i slavné čtvrtfinále z MS 2007, které proti „All Blacks“ sehráli shodou okolností také v Cardiffu Francouzi. Při hace tehdy naprosto neortodoxně vyšli proti soupeři a s urostlým vlasáčem Sébastienem Chabalem sledovali Novozélanďany z bezprostřední blízkosti.
Velšská show však udělala na Barbu větší dojem.
Přestože šlo „jen“ o zápas nově vznikající soutěže Nations Championship, ve které už je navíc Wales ze hry o finále, nebál se ani jeho trenér Steve Tandy velkých slov.
„Kluci přepsali historii. Teď musí slavit a užít si tento okamžik,“ uvedl.
„Po slabém období a uprostřed finančních potíží se objevila nová generace. Její hráči už touto výhrou dosáhli toho, co se jejich slavnějším předchůdcům nikdy nepodařilo. Povzbudí je to i k větším úspěchům?“ zamýšlel se The Guardian.
Mistrovství světa – ragbyový svátek, který se koná jednou za čtyři roky – uspořádá za rok v říjnu a listopadu Austrálie.
Newslettery
Nejnovější články ze Sportu
Góly, rekordy i příběhy za nimi. Každé ráno vám pošleme výsledky, rozhovory a aktuální dění ze světa sportu přehledně na jednom místě.
Nejnovější články z Magazínu
Čtení na chvíle, kdy chcete zvolnit. Vždy v úterý: životní styl, zajímavosti a příběhy lidí – slavných i těch, o kterých jste ještě neslyšeli.
Babiš: Požadavky z Letné zvažovat nebudu, vláda poplatky zruší
Premiér Andrej Babiš (ANO) nezvažuje, že vyhoví požadavkům spolku Milion chvilek z nedělní demonstrace na Letné na odvolání předsedy SPD Tomia Okamury z čela Sněmovny a na zbavení SPD ministerstva obrany. Uvedl to v pondělí ráno na letišti v pražských Kbelích před odletem na třídenní pracovní návštěvu Izraele.
Česko čeká oblačný a deštivý týden. Zesílí i vítr
Týden bude v Česku oblačný až zatažený s přeháňkami nebo deštěm a teplotami přes den kolem deseti stupňů Celsia. V pátek teploměr ukáže až 14 stupňů. V noci už by mrznout nemělo. V úterý a ve středu vítr zesílí až na 70 kilometrů v hodině. Vyplývá to z předpovědi na webu a facebooku Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
ŽIVĚ Rekordní počet ukrajinských dronů nad Ruskem. Moskva jich hlásí 1336 sestřelených
Ruské ministerstvo obrany dnes oznámilo, že jeho protivzdušná obrana za uplynulou noc zneškodnila 1336 ukrajinských dronů. Jde zřejmě o nejvyšší počet od začátku ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022. Kolik nepilotovaných letounů do ruského vzdušného prostoru proniklo, Moskva nezveřejňuje.