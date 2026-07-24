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Sport

Jeden Tadej vládne všem. Pogačar dominoval i v ohlušující vřavě ikonických 21 zatáček

ČTK

Slovinský cyklista Tadej Pogačar ovládl 19. etapu Tour de France, která končila legendárním stoupáním do Alpe d'Huez, a udělal další krok k obhajobě vítězství.

Tadej Pogačar slaví triumf v 19. etapě Tour de France 2026 na Alpe d'Huez.
Tadej Pogačar slaví triumf v 19. etapě Tour de France 2026 na Alpe d'Huez.Foto: Reuters
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Čtyřnásobný šampion slavného závodu v proslulém kopci smazal ztrátu tři a půl minuty na uprchlíky v čele a po ohromujícím zrychlení v závěru vyhrál s náskokem šesti sekund před Francouzem Lennym Martinezem.

Třetí Ekvádorec Richard Carapaz ztratil devět sekund. Další jezdci už měli více než minutové manko.

Svůj náskok v čele celkového pořadí zvýšil Pogačar díky pátému triumfu v letošním ročníku už na více než sedm minut.

Jeho nejbližší soupeř Belgičan Remco Evenepoel dnes dojel šestý s odstupem dvě a půl minuty.

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V sobotu čeká cyklisty královská etapa, v níž opět pojedou do Alpe d'Huez.

V neděli završí 113. ročník Tour poslední etapa s cílem v Paříži.

Tadej Pogačar slaví triumf v 19. etapě Tour de France 2026 na Alpe d'Huez.
Tadej Pogačar slaví triumf v 19. etapě Tour de France 2026 na Alpe d'Huez.
Tadej Pogačar slaví triumf v 19. etapě Tour de France 2026 na Alpe d'Huez.
Tadej Pogačar slaví triumf v 19. etapě Tour de France 2026 na Alpe d'Huez.
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