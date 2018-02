Je to výzva, říká Satoranský o své nové roli ve Washingtonu. Na překonávání rekordů ale moc nemyslí

před 1 hodinou

Washington - Ačkoli měl basketbalista Tomáš Satoranský v sobotním utkání proti Orlandu blízko k tomu, aby zaútočil na české bodové maximum v NBA, sám na statistiky nehledí. Víc ho těší, že 19 body pomohl Washingtonu ke čtvrté výhře za sebou. Zda někdy překoná 24 bodů, které nastřílel jeho kamarád z reprezentace Jiří Welsch v roce 2004 za Golden State, to neřeší.

"To opravdu není meta, na kterou bych se soustředil nebo která by mě motivovala. Nepřemýšlel jsem o českém rekordu. Myslím, že ani Jirka už si nepamatuje, kolik to tenkrát bylo, takže může být v klidu," řekl Satoranský v rozhovoru pro Českou basketbalovou federaci.

Proti Orlandu proměnil sedm z devíti střeleckých pokusů, z toho tři trojky, k tomu přidal dva trestné hody. Za 25 minut na hřišti stihl 19 bodů a byl druhým nejlepším střelcem Wizards.

"V útoku mi střelecky vyšlo vše, na co jsem sáhl. Měl jsem 19 bodů už před poslední čtvrtinou, ve které jsem nenastoupil. Je pěkné, že se mi podařilo být střelecky prospěšný týmu," těšilo Satoranského.

Ani ho nemrzelo, že ho do poslední čtvrtiny kouč Scott Brooks vzhledem k vysokému vedení už neposlal a dal šanci druhému rozehrávači Timu Frazierovi. "Je vždy dobré vytvořit náskok a pak podpořit spoluhráče. Oni také odvedli dobrou práci, ten náskok udrželi," řekl.

Právě týmovost nyní zdobí Wizards, kteří se musejí vypořádat s absencí největší hvězdy Johna Walla. Jeden z nejlepších rozehrávačů soutěže chybí kvůli zranění kolena, ale tým bez něj vyhrál všechny čtyři zápasy. V posledních třech měl Washington průměr 35 asistencí na utkání, přičemž celosezonní průměr činí 24 asistencí a nejlepší Golden State má 30 asistencí na jeden duel.

"Museli jsme přijmout zodpovědnost a posunout svou hru o level výš. Zatím se nám to daří tím, že si půjčíme hodně míč v útoku nebo se snažíme najít volné hráče a hrajeme agresivní obranu. Máme hodně asistencí v útoku. Zatím s tím máme úspěch," uvedl Satoranský.

Ten má při Wallově absenci šanci hrát v základní sestavě, na což z dosavadní kariéry v NBA nebyl zvyklý. Zatím se mu to poštěstilo sedmkrát, z toho čtyřikrát za poslední týden.

"Není to zásadní problém i díky tomu, že spoluhráče znám delší dobu a už jsem s nimi na hřišti byl. Největší rozdíl je nastupovat proti starterům soupeře. Hlavně na pozici rozehrávače mívají soupeři často velké hvězdy. Bývají to dynamičtí a atletičtí střelci, takže to určitě chce větší připravenost a koncentraci hned od začátku. Snažím se co nejvíc věnovat scoutingu před zápasem a připravit se na ty souboje. Je to výzva, ale já je mám rád, takže si to užívám," prohlásil český reprezentant.

"Z pozice rozehrávače je mým úkolem organizovat hru, neztrácet míče a snažit se, aby hra plynula. Snažím se rychle přecházet do útoku a lehce skórovat. V obraně se snažím přinést energii, stejně jako když jsem chodil z lavičky," popsal Satoranský.

Jelikož soupeřova obrana se zaměřuje více na jeho spoluhráče, dostává se i častěji do zakončení. "Nemám speciální střeleckou roli a úkoly, ale s větší minutáží a lepšími výsledky přichází větší sebevědomí. Dostávám se i do pozic, kde jsme agresivnější a kde se dostávám ke střele. Jsem rád, že střely proměňuji. Obrana pak ode mě nemůže vypomáhat na ostatní," dodal.

Po vydařeném týdnu v základní sestavě ho nyní čeká další náročná prověrka. Wizards narazí na velké konkurenty z Východní konference a potřebovali by protáhnout vítěznou sérii.

"Budeme se snažit, aby nám tahle hra vydržela, abychom hráli dál uvolněně. Čekají nás ale tři těžká utkání - venku s Indianou a Philadelphií a doma s Bostonem," připomněl, že ho prověří další velké hvězdy Victor Oladipo, Ben Simmons a především vyhlášený hráč jeden na jednoho Kyrie Irving.